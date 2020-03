En MotoGP, Zarco ne ferme pas la porte à un autre constructeur…

En MotoGP, Johann Zarco est le pilote -en activité- à avoir piloté le plus de machines différentes dans un laps de temps réduit. Suzuki, Yamaha, KTM, Honda, Ducati, en moins de trois ans, la performance est remarquable…Et bien le tricolore n’en restera peut-être pas là, si l’on se fie à de récents propos, tenus au micro de nos confrères de Canal +.

MotoGP : Zarco pense avoir du temps pour convaincre Ducati

C’est dans le cadre d’une question posée sur son avenir avec Ducati, et la nécessité pour Johann de faire ses preuves, que le tricolore a évoqué cette situation, dans laquelle il devra réaliser de bonnes performances rapidement, afin d’envisager une structure plus compétitive. Tout en répondant à une autre question, liée au retard de lancement du championnat de MotoGP : « Je ne me suis pas encore mis en tête que retarder ce début de saison ou avoir moins le temps de faire ses preuves peut être compliqué pour moi en 2021. J’ai toute confiance en Ducati. Je suis déjà heureux d’avoir fait leur connaissance et de prendre du plaisir sur la moto, et je vois qu’au fond de moi brûle encore tellement ce désir de pouvoir gagner que j’ai confiance dans le fait qu’il peut m’apporter de bonnes choses. »

Zarco poursuit en indiquant que selon lui, côté Ducati, on ne va pas lui mettre la pression de suite : « L’équilibre est bon, mentalement et physiquement, donc je me dis que Ducati peut me laisser le temps, ils ne vont rien précipiter. Actuellement je ne discute pas du tout de 2021 avec qui que ce soit. L’idéal serait avec Ducati, si je peux bien performer avec eux, il ne faut pas non plus fermer les portes aux autres possibilités. Mais là ça n’est pas le moment, on est plus dans une situation de survie que de négociation de contrat ».

Si le tricolore ne souhaite donc pas -logiquement- évoquer un avenir « ailleurs » à ce stade de l’année, il n’écarte pas non plus d’autres pistes. Sans doute une façon de dire que, dans le cas ou Ducati ne le ferait finalement pas évoluer vers l’équipe officielle, il ne refuserait pas une autre offre. Sachant que la piste Yamaha officielle est bouchée. Aussi, avec ces quelques mots, le pilote Avintia envoie sans doute un message à Ducati. Un bon moyen de démontrer sa détermination à gagner. Ce qui est plutôt positif…

