Endurance : Le Mans, hôte de 6 heures de course esport

L’équipe esport Race Clutch organise une épreuve d’endurance de 6 heures ce 18 avril sur le circuit du Mans. Des pilotes réels et équipes réels y participent.

Amateurs de courses d’endurance, vous êtes servis. Aujourd’hui 18 avril, l’équipe esport Race Clutch organise en effet ses 6 Heures de Simracing, à partir de 14 heures. Une épreuve complète avec essais libres, qualifications et une course, longue de six heures, sur le tracé des 24 Heures du Mans.

Pilotes et équipes réels au rendez-vous

Disputée sur le circuit du Mans, cette épreuve regroupe plus de 40 équipes. Ces dernières sont réparties en trois classes, les habituelles LMP1, LMP2 et GTE. Un choix de l’organisation, afin d’être au plus proche d’une épreuve réelle d’endurance mondiale.

Les équipes sont chacune constituées de trois pilotes, donnant plus d’une centaine de participants. Toujours pour être au plus proche du réel, de vrais pilotes se mêlent aux gamers. Citons notamment Jose Maria Lopez (pilote Toyota LMP1), Tom Dillmann (Formule E) ou encore Yann Ehrlacher (WTCR).

Dans le même style, les véritables équipes de course Ford et G-Drive Racing participent à cette compétition. Comme en réel, Ford évolue en GTE au travers de son équipe esport, Team Fordzilla. De même pour G-Drive, qui participe en LMP2.

Début de la course d’endurance à 14 heures

L’événement démarre à partir de 14 heures aujourd’hui, pour une heure d’essais. Suivra une heure de qualification, avec une spécificité, puisque disputée de nuit. Cette séance décidera de la grille pour la course de six heures, qui débute à 16 heures, en France.

La chaîne Twitch de l’équipe Race Clutch, lancée pour l’occasion, permet de suivre la course en français. Une live en anglais est également disponible, sur le YouTube d’iRacing Esports Network. RaceSport assure la diffusion des deux lives.

Notez également qu’Oreca Store présente le top8 de chaque catégorie toutes les heures. L’entreprise française, très active et reconnue dans le monde du sport automobile réel, fait donc ses premiers pas en esport avec cette compétition.