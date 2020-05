Endurance : Peugeot Sport débuterait dès Sebring, début 2022

La période de confinement n’a pas empêché la poursuite du programme de développement du projet Endurance chez Peugeot Sport et nous nous en réjouissons. La convergence des règlements de l’ACO et de l’IMSA autour du projet LMDh n’a pas conduit à une décision définitive entre les deux technologies proposées : Le Mans Hypercar ou Le Mans Daytona Hybride prototype.

Néanmoins, l’engagement des lionnes serait anticipé. Ainsi, au lieu d’être attendues aux 24 Heures du Mans 2022, celles-ci seraient visibles dès le début de saison à Sebring. Et chacun sait que Sebring est une excellente préparation à la classique mancelle du mois de juin. Pour l’heure, nous tenons l’information d’une source interne -fiable- à l’écurie tricolore. Mais l’annonce officielle ne devrait plus trop tarder…

In #Motorsports, June is usually the month of the legendary @24hoursoflemans race. Whilst waiting for the next edition, let’s rewind📸the 3 @Peugeot victories, back in 1992, 1993 & 2009. See you soon! #Racing #Endurance @FIAWEC pic.twitter.com/YNV0kwlNmZ

— Peugeot Sport (@peugeotsport) May 20, 2020