Entretien avec Esteban Ocon, posez votre question

A l’occasion de notre interview d’Esteban Ocon qui aura lieu le mardi 14 avril, Le Mag Sport Auto vous propose de participer en posant une question au pilote Renault de Formule 1.

Les temps sont durs pour les fans de sport, dans notre cas de sport automobile. Depuis la fin des essais hivernaux de la Formule 1, difficile de satisfaire son désir de course. L’adrénaline du dernier tour de Q3, de l’extinction des feux d’un Grand Prix, l’étincelle produite en nous lors d’un week-end de course ne sont (temporairement) plus.

Face à cela, la résistance s’organise pour nous faire patienter. A coups de rediffusions de courses historiques, d’organisation d’épreuves virtuelles, différentes entités ajoutent des virages à une vie qui pourrait trop vite tourner en rond.

Posez votre question à Esteban Ocon !

Et Le Mag Sport Auto veut apporter sa pierre à l’édifice, en vous donnant l’opportunité de poser une question à Esteban Ocon. Demain soir, nous allons en effet nous entretenir avec le pilote Renault de Formule 1. Outre sa participation à l’événement Gran Turismo de Renault il y a peu et son actualité générale, nous vous offrons la possibilité de poser votre question à Esteban Ocon.

Pour ce faire, rien de plus simple rendez-vous en section commentaires, au bas de cet article. Inscrivez votre prénom et votre nom dans la case « Nom » (les pseudos, s’ils ne sont pas vulgaires sont acceptés), puis votre e-mail dans la case « Adresse de messagerie ». Enfin, écrivez votre question dans la case « Commentaire ».

(Pour les lecteurs utilisant l’application Le Mag Sport Auto, un formulaire de contact a été ajouté, l’onglet des commentaires n’apparaissant pas)

Votre question peut être sérieuse comme insolite ou comique. Vous pouvez même utiliser l’actualité à votre avantage, ou demander quelque chose qui vous tient à coeur depuis longtemps. Nous enregistreront les interrogations jusque mardi 14 avril à 14 heures (Central European Time). Compte tenu du temps alloué pour l’interview, nous n’en choisirons et poserons qu’une ou deux à Esteban. Alors… à vos commentaires !

Nous publierons cette interview sous peu, restez donc connectés sur Le Mag Sport Auto ainsi que nos réseaux sociaux (notre page Facebook, notre Twitter et Instagram).