ERC, Andreas Mikkelsen leader au Rallye de Hongrie

Engagé surprise au Rallye de Hongrie (ERC) Andreas Mikkelsen est logiquement en tête de l’épreuve après la première journée. Le norvégien a su déjouer les pièges des spéciales du jour tandis que la concurrence connaissait des fortunes diverses. Deuxième, Craig Breen a pris le large sur ses adversaires.



Le magnifique duel Mikkelsen/Lukyanuk écourté par une pénalité.

A l’issue de la première boucle Andreas Mikkelsen et Alexey Lukyanuk étaient séparés de 5 petites secondes. La lutte se jouait à coups de dixièmes de secondes. Deuxième hier soir après la SSS en 1 contre 1, Mikkelsen a repris la tête du rallye à Mikołaj Marczyk dès la première spéciale ce matin. Malheureusement, cette après-midi, Lukyanuk a pointé en avance au départ de l’ES6. Le russe écope de cinq minutes de pénalité et perd toute chance de victoire. Une erreur lourde de conséquence et qui nous prive d’un superbe duel pour la victoire. Lukyanuk est revenu au 18e rang à la fin de la boucle.

Suite à cette pénalité, Craig Breen est passé deuxième juste devant Oliver Solberg. Le jeune norvégien pouvait faire un beau coup au championnat. Mais un mauvais choix de pneus et deux crevaisons sont venus lui coûter plus de deux minutes. Le fils de Petter Solberg termine ce samedi au neuvième rang sous la menace de l’autrichien Simon Wagner (à 11s). Devant, Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) a su saisir sa chance et ne pas commettre d’erreurs pour s’offrir une très belle troisième place provisoire. Certes, à près d’une minute de Breen mais le résultat est (pour l’instant) là. Quatrième le local Norbert Herczig (Volkswagen Polo Gti R5) a gagné une place suite à la sortie de route d’Emil Lindholm (Skoda Fabia R5 Evo 2) dans la dernière spéciale de la journée. Le top 5 est désormais complété par la Citroën C3 R5 d’Efrén Llarena. Marijan Griebel, dixième ce matin, est désormais très proche de la cinquième place.

Auteur d’une superbe performance au Portugal, Yoann Bonato (C3 R5) a connu une journée très frustrante. Un tête-à-queue dans la première spéciale du jour qui aurait pu lui coûter très cher. Le français a pu repartir grâce à l’aide du public. 34e à l’issue de cette ES2, le champion de France 2020 a également crevé dans l’ES5. Il se classe 15e au général ce soir à l’issue de cette première journée de course.

Tibor Érdi Jr (Mitsubishi Lancer Evo X) est leader en ERC2. Du côté de la catégorie Junior (ERC3) c’est Ken Torn qui est en tête. L’estonien devance la Peugeot 208 R4 de l’espagnol Josep Bassas Mas. Raul Badui complète le podium.

Rendez-vous demain pour les sept dernières spéciales du Rallye de Hongrie 2020 (ERC). A voir si Andreas Mikkelsen parviendra à conserver sa position de leader au volant de sa Skoda Fabia R5 Evo2.