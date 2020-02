ERC, Craig Breen de retour avec MRF et Hyundai !

Remplaçant de luxe de Sébastien Loeb au prochain Rallye de Suède (s’il a lieu), Craig Breen est sûr d’avoir une saison bien occupée. En effet, l’irlandais va disputer l’intégralité du championnat d’Europe des rallyes (ERC) ! Il retrouvera ce championnat 4 ans après son dernier rallye en ERC et 5 ans après sa dernière saison complète en Europe.

Craig Breen grand favori de l’ERC pour la saison 2020 !

Décidément, Hyundai Motorsport sera partout cette saison ! WRC, WRC-2, WRC-3 mais aussi ERC ! En effet, Craig Breen y disputera l’intégralité du championnat au volant d’une Hyundai i20 R5… soutenue par Hyundai Motorsport. C’est MRF qui engagera « officiellement » cette auto pour l’irlandais. L’i20 R5 proviendra du team italien BRC Racing Team. Tout ceci, rentrera dans le cadre du programme Hyundai Motorsport Customer Racing. A noter MRF Tyres a connu de très nombreux succès durant la dernière décennie dans le championnat APRC (Asie-Pacifique). Dans sa volonté de développement en Europe, le manufacturier indien souhaite donc s’attaquer au championnat Européen. Et visiblement, MRF Tyres se donne les moyens de jouer le titre dès sa première saison ! La preuve avec l’engagement de Craig Breen sur l’ensemble de la saison.

On retrouvera ainsi Breen copiloté de Paul Nagle pour cette saison 2020 de l’ERC. Le duo irlandais commencera sa saison à l’Azores Rallye. A noter que Craig Breen a déjà remporté ce rallye en 2015 quand il était pilote chez Peugeot Sport. A l’époque déjà, il était favori au titre mais le manque de fiabilité de la Peugeot 208 T16 l’aura privé du titre deux ans de suite. Cette saison, Breen sera plus que favori d’autant plus qu’Alexey Lukyanuk et Chris Ingram ne seront pas forcément de la partie en 2020.

Voici le calendrier de la saison 2020 de l’ERC où l’on retrouvera donc Craig Breen au volant d’une Hyundai i20 R5 :