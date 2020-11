ERC, le calendrier 2021 se dévoile

Alors qu’il reste encore une manche (ou éventuellement deux) cette saison, le calendrier 2021 du Championnat d’Europe des Rallyes (ERC) a été dévoilé. Au programme, 8 manches mais aussi 3 manches de réserve ! Une bonne idée de la part d’Eurosport Events qui anticipe déjà une nouvelle année bousculée par la pandémie de COVID-19.

ERC, un calendrier 2021 avec quelques surprises.

La première surprise est l’arrivée du Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, Terre) au calendrier. Le rallye portugais devrait ouvrir la saison 2021 mi-mars. Le Rallye de Chypre, comme cette année, passe à la trappe et devient une épreuve de réserve. A noter la création de « deux grappes » d’épreuves afin de limiter les coûts. Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras sera coupé au Rallye des Açores, et le Rallye de Pologne sera en duo avec celui de Lettonie. Le but est d’organiser deux épreuves en quinze jours avec la possibilité pour les équipes de stocker voitures et matériel dans un endroit sécurisé. Une bonne idée pour réduire le budget déplacements de l’ensemble des engagés en ERC. Un moyen d’attirer de nouveaux concurrents également.

L’autre originalité de ce calendrier 2021 c’est de proposer autant de rallyes sur asphalte que sur terre ! Les trois rallyes de réserve sont le mythique SanRemo (Italie, asphalte), le Rallye de Chypre (Terre) et le Spa Rally (Belgique, asphalte).

En attendant la prochaine manche aux Canaries, voici le calendrier de 2021 :

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 12-14 mars

55e Rallye des Açores (terre), 25-27 mars

Rally Islas Canarias (asphalte), 6-8 mai

77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin

Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet

Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet

50e Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 27-29 août

Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre

Seule déception, l’immense trou au calendrier entre le Barum (en août) et la Hongrie (fin octobre).