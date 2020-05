ERC : le Rallye de Pologne à son tour repoussé !

Après les Açores, les Iles Canaries et le Liepaja (Lettonie), c’est un quatrième rallye en ERC qui se voit repousser à cause du Coronavirus. Initialement prévu pour fin juin, le Rallye de Pologne ne pourra pas avoir lieu à ces dates à cause des restrictions imposées par le gouvernement. Le calendrier du Championnat d’Europe des Rallyes s’en retrouve encore un peu plus bouleversé.

Faux départ pour l’ERC !

Alors qu’on pensait que le Championnat d’Europe des Rallyes allait débuter en Pologne, voici que ce plan tombe à l’eau. En effet, les organisateurs ont été contraints de repousser leur épreuve à cause des mesures gouvernementales en vigueur jusqu’à cet été. Initialement prévu du 26 au 28 juin, le Rallye de Pologne pourrait bien clôturer la saison. Reste à savoir quand.

Krzysztof Maciejewski, le directeur duRallye de Pologne déclare :

“Nos préparatifs pour le rallye sont bien avancés, en pratique nous sommes prêts. Avant l’introduction des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, nous avons effectué presque tout le travail de terrain, et nous étions même en avance sur le calendrier. Malheureusement, les derniers jours n’ont pas apporté d’informations optimistes, les restrictions d’entrée dans le pays ont été étendues, les hôtels et les transports aériens ne fonctionnent pas. Nous devons respecter les restrictions, en espérant que le respect de celles-ci améliorera la situation épidémiologique dans un avenir proche. Ainsi, nous avons décidé de reporter la date de notre rallye car, à ce stade, cela semble être la seule solution logique. Nous espérons évidemment que les conditions pour courir le 77e Rallye de Pologne seront réunies cette saison. Merci à tous ceux qui ont consacré leur temps et leurs efforts à la préparation de l’événement, j’espère que nous nous retrouverons à Mikołajki cette année.”

L’ERC devrait commencer en Lettonie, avec le Liepaja Rally à la mi-juillet. Mais les dates restent encore à confirmer. A ce rythme, on se demande si le Championnat d’Europe des Rallyes 2020 pourra avoir lieu ou non.