ERC, Lukyanuk survole les débats au Rally Fafe Montelongo

Épreuve inédite en ERC et ajoutée au calendrier il y a quelques semaines, le Rally Fafe Montelongo sourit à Alexey Lukyanuk. Le russe a survolé les débats lors de cette première journée et a pu profiter des soucis rencontrés par Craig Breen et Oliver Solberg.

Hier, au Shakedown, Oliver Solberg est sorti de la route abimant sérieusement sa Volkswagen Polo Gti R5. Son équipe de mécaniciens a réussi à réparer la voiture dans les temps ! 13 heures de travail acharné pour remettre l’auto sur ses 4 roues et apte à disputer un rallye. Une magnifique performance récompensée par d’excellents temps du jeune prodige norvégien. A l’issue de la première boucle, Solberg pointait au deuxième rang à 3s2 de Lukyanuk. Dans la seconde boucle, un mauvais choix de pneus a coûté des dizaines de secondes au fils de Petter Solberg. Quatrième à l’issue de l’ES6, Oliver restait dans la lutte pour le podium. Malheureusement, dans l’ES8, le pilote Monster Energy a rencontré un gros soucis mécanique. Au total, 6 minutes 45 perdues dans l’ES8 puis presque 9 dans l’ES9. Dernier du classement général, Oliver Solberg ne pourra plus prétendre qu’à quelques points bonus demain si ses mécaniciens parviennent à réparer le problème moteur de la Polo.

Before 💥 vs. after 💯! Incredible job by the team to get this all fixed overnight 🙌🙌 over 13 hours work and we’re back in business at #RallyFafeMontelongo! Let’s do this 🐺 getting ready for SS1 now! 💪 pic.twitter.com/Rwdy8QoDdz

— Oliver Solberg (@OliverSolberg01) October 3, 2020