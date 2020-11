ERC, la pluie bouleverse la course aux Canaries !

Le final de cette saison 2020 de l’ERC s’annonçait palpitant mais on n’imaginait pas autant de surprises ! La pluie s’est invitée à la fête et a plombé la course des favoris. Ainsi, Mikkelsen et Lukyanuk sont tous les deux à plus d’une minute trente du leader de la course. Devant, les locaux trustent le top 5 même si deux français viennent s’inviter à la fête.

ERC : Ivan Ares leader surprise du Rally Islas Canarias après la première journée !

La première spéciale de ce matin a posé les bases de cette folle journée aux Canaries. Nil Solans (Skoda Fabia R5 Evo 2) remporte l’ES1 avec 1s9 d’avance sur Ivan Ares (Hyundai i20 R5). Solberg est à 4s3, Mikkelsen à plus de 6 secondes, Lukyanuk à quasiment 15 secondes et Brren avec ses pneus MRF à 29 secondes ! Dans l’ES2, Mikkelsen termine 34e à 34 secondes d’un Nil Solans en très grande forme. Marijan Griebel (C3 R5) profite d’un bon choix de pneus et d’une bonne position sur la route pour se classe deuxième entre les deux pilotes espagnol. Dès l’ES3, l’allemand chutera au classement alors que Solans et Ares caracolent en tête. A l’issue de la première boucle, Solans est en tête devant Ares. Adrien Fourmaux se classe troisième à 27 secondes du leader. Lukyanuk est dixième à un peu moins d’une minute de Nil Solans. Oliver Solberg est treizième et Mikkelsen 24e à plus d’une minute quarante !! Les écarts sont surprenants.

Dans la seconde boucle, le temps est plus sec mais la route reste piégeuse. La preuve avec la sortie d’Erik Cais (Fiesta R5) alors 6e. Alexey Lukyanuk débute très bien l’après midi avec deux temps scratchs devant les espagnols volants. Yoann Bonato enchaîne les bons temps et remonte au quatrième rang. Si Ivan Ares perd un peu de temps dans les premières spéciales, d’autres espagnols surprennent : José Antonio Suárez (Fabia R5 Evo) et Surhayen Pernía (Hyundai i20 R5). Mais les ES7 et 8 vont encore redistribuer les cartes. Des averses brutales et sporadiques plombent la course d’Alexey Lukyanuk qui perd 30 secondes dans la 7 et 42 secondes dans la 8. Mikkelsen a fait un meilleur choix de pneus et ne perd que quelques secondes. Même chose pour Oliver Solberg. De quoi énerver Lukyanuk qui déclare à la fin de l’ES8 : « j’en ai ras le bol de cette météo, ça n’a rien à voir avec les prévisions et ça fait c***r ! »

Alors leader avant l’ES7, Nil Solans perd sa confortable avance. Il avait 16s1 d’avance sur Ivan Ares avant cette spéciale Artenara 2 et termine la journée à 9 secondes de son compatriote et à la troisième place ! Ivan Ares prend donc la tête du rallye juste avant la SSS du soir. Adrien Fourmaux confirme son excellente journée en prenant la deuxième place à Solans à l’issue de la SSS. Une spéciale citadine que va remporter Andreas Mikkelsen. Le norvégien, vainqueur en Hongrie, termine la journée au onzième rang à 1min46 du leader. Lukyanuk passe Griebel dans la SSS pour le gain de la 8e place. De quoi revenir dans les talons d’Oliver Solberg, septième. Yoann Bonato réalise une très belle journée et passe à travers les gouttes pour signer une belle quatrième place provisoire. Il devance les espagnols José Antonio Suarez et Luis Monzon.

Rendez-vous demain pour la seconde et dernière journée du Rally Islas Canarias. Au programme huit spéciales et peut-être encore beaucoup de pluie ! Cette ultime journée de la saison en ERC s’annonce encore riche en rebondissements !