Essais (F1) de Barcelone : chez Red Bull, Albon avant Verstappen

Pour la seconde série de journées tests de la Formule 1, à Barcelone, c’est Alex Albon qui aura la priorité, pour le compte de l’écurie Red Bull Racing. Ainsi, l’ex-rookie prendra place dans la RB-16 Honda dès demain, mercredi 26 février 2020. Il sera relayé par son coéquipier, mercredi après-midi. Puis, jeudi, c’est le Néerlandais qui débutera avant de céder les commandes à Albon en début d’après-midi. Vendredi, on prend les mêmes et on recommence, dans le sens inverse, avec Alex le matin et Max l’après-midi. Sans doute histoire d’aller titiller le chronomètre dans des conditions optimales, c’est à dire avec le pilote numéro 1, Verstappen en l’occurrence. Rendez-vous dès demain matin, 9H00 précise, pour le lancement de cette première journée des essais de Barcelone 2.