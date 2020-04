Esteban Ocon attristé par le départ de Jean Todt

Esteban Ocon se dit attristé par le départ de la présidence de la FIA de Jean Todt. Le président de la FIA quittera ses fonctions en 2021.

La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Jean Todt quittera la présidence de la Fédération Internationale de l’Automobile en 2021. Le Français de 74 ans est actuellement dans son troisième et dernier mandat. Malgré la crise sans précédent du coronavirus, il ne changera pas les statuts prévus par la FIA. De ce fait, il quittera donc son poste à la fin de l’année. Ce qu’il a détaillé à motorsport-total.com il y a peu :

« Malgré le fait que j’aime ce que je fais et que j’ai tellement de passion et d’énergie pour cela, même s’ils me le demandent, je ne changerai pas les statuts. Nous avons une équipe de crise au sein de la FIA. Ils parlent en visioconférence tous les jours. Nous discutons de la façon dont nous pouvons contribuer au monde, maintenant et pour plus tard, même après la crise, car il y aura des conséquences. »

Esteban Ocon admire Jean Todt

Lors de notre interview d’Esteban Ocon, nous avons demandé au pilote Renault de Formule 1 une réaction à cette décision. Au-delà de la même nationalité, les deux hommes partagent également une relation profonde. Cette dernière est nourrie par l’admiration du jeune pilote envers son aîné, comme il nous l’a expliqué.

« Jean c’est un exemple de réussite, il a gagné avec Ferrari, a été président de la FIA. C’est peut-être la plus grande position que l’on peut avoir dans le sport automobile et il restera comme une légende de ce milieu. C’est clair que ça m’attriste, Jean c’est quelqu’un qui vient me saluer quand on est dans les paddocks ou quand je suis sur la grille. Je l’admire depuis très longtemps et le voir partir, c’est triste. »