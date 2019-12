Esteban Ocon aurait pu remplacer Lewis Hamilton en Allemagne

Esteban Ocon a avoué que son Mercedes l’avait contacté d’urgence pour qu’il remplace Lewis Hamilton, souffrant à Hockenheim.

« C’était chaud », a déclaré Esteban Ocon au Figaro, au sujet du Grand Prix d’Allemagne 2019. Lors du week-end de course à Hockenheim (26-28 juillet 2019) Lewis Hamilton était en effet malade. Il a donc été question que le tricolore, pilote de réserve de l’équipe, prenne le volant de la W10. Ceci malgré un manque de sommeil manifeste, qu’a détaillé le nouveau pilote Renault:

« J’avais fait du simulateur de 6 heures du matin jusqu’à 4 heures du matin le lendemain puis j’avais pris un vol à 5h30 ou 6h00 pour faire Brackley (l’usine châssis de Mercedes)-Londres. Vers 8h30-9h00 (une fois en Allemagne), l’équipe m’appelle et me demande où je suis. Je leur réponds que je suis dans le trafic et que je ne peux pas aller plus vite. Je leur demande surtout pourquoi ils m’appellent. Ils me disent qu’il faudra peut-être que je roule lors de la troisième (séance) à Hockenheim. Ils voulaient m’envoyer une moto pour venir me chercher. »