Esteban Ocon : « ça m’a tellement manqué », ‘tu n’es pas le seul » !

Ce sont les quelques mots échangés par Esteban Ocon et son ingénieur, lors des essais du Red Bull Ring auxquels participaient Renault F1 et ses pilotes, mardi et mercredi. Aussi, après Daniel Ricciardo mardi, c’est le tricolore qui a pris les commandes d’une monoplace accusant deux ans de retard.

Esteban Ocon endurant en Autriche

En essais sur le circuit du Red Bull Ring, théâtre du Grand-Prix d’Autriche et du G.P de Styrie à suivre le mois prochain, le Team Renault Sport F1 a aligné pas mal de tours. Ainsi, après les 115 boucles à l’actif de Daniel Ricciardo, Esteban a fait encore mieux hier en couvrant 143 boucles, au volant de sa RS18. Soit 614 km, à comparer/additionner aux 500 km de son coéquipier.

« Cela m’a tellement manqué, 145 tours effectués avant le Grand Prix d’Autriche, frais, prêt, et bien plus« , s’est écrié Esteban Ocon pendant ces essais, avant d’ajouter le hashtag » #F1isBack « . Prochain rendez-vous pour l’ensemble de l’équipe au losange, début juillet prochain, avec les essais libres 1 du vendredi.