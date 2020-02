Esteban Ocon est en confiance à Barcelone

Après trois jours d’essais Formule 1 à Barcelone, le bilan d’Esteban Ocon est positif. Le tricolore est charmé par sa monture et de bonnes performances.

Esteban Ocon est de retour au volant d’une Formule 1, la confiance et le plaisir aussi. Au terme de la première session d’essais hivernaux, à Barcelone (19-21 février), le Normand semble au zénith. Du côté des performances de sa Renault, autant que du moral.

Car Esteban Ocon s’est dit ravi de sa monoplace, durant les trois premières journées d’essais. Inaugurant la voiture, le 19 février, le Français n’a fait mieux qu’un 1’18’’004, deux dixièmes moins vite que son équipier. Mais, pour une reprise de contact avec la Formule 1, il a rapporté de très bonnes première sensations à motorsport.com :

« J’ai essayé d’avoir un premier ressenti. Je pilote, j’essaie aussi de me dérouiller. Ça fait un moment que je n’ai pas réellement piloté une voiture avec quelqu’un à côté de moi qui a des références, etc. J’essaie juste de retrouver le rythme C’est important de faire des chronos corrects pour sentir comment réagit la voiture en conditions de course ou en conditions de tests. »

« Parfois, quand on monte dans une voiture, on se dit ‘ah’, et il y a un problème que l’on essaie de résoudre pendant tout l’hiver. Il n’y a rien de tout ça pour le moment. Ça semble plutôt sain. Mais ce n’est que la première matinée. Il faut attendre et voir comment ça évolue pendant les essais. »