Esteban Ocon tricolore le plus populaire pour nos lecteurs

La semaine passée, vous avez pu voter sur notre Twitter pour élire votre pilote français préféré en Formule 1 pour la saison 2020. Esteban Ocon a obtenu vos faveurs.

Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ils seront trois tricolore à prendre le volant en Formule 1 en 2020. L’occasion pour nous de vous demander qui de ces trois hommes est votre préféré. Avec des résultats éloquents, dans un sondage tenu sur Twitter la semaine passée.

Esteban Ocon bat Pierre Gasly sur le fil

Des trois nominés, deux se sont en effet largement détachés en tête. Il s’agit des Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon. Chacun avec plus de 40% des suffrages, la bataille entre ces deux hommes a été rude, tournant finalement à l’avantage d’Esteban Ocon. Puisqu’avec 45,2% des votes, la majorité l’a élu comme son pilote tricolore favori pour la saison à venir.

Crédité de 41,9% des votes, Pierre Gasly se classe pour sa part au deuxième rang de notre sondage. Devant, donc, Romain Grosjean, à 12,9%. Ce résultat montre en tout cas l’enthousiasme régnant autour du futur pilote Renault. Bien que ce dernier ait été éloigné une année des circuits, en 2019.

Les Français auront des chances de briller en 2020

Rappelons donc que tous ces hommes se retrouveront en Formule 1 en 2020. Esteban Ocon pilotera en effet pour Renault, aux côtés de Daniel Ricciardo. Alors que Pierre Gasly poursuivra l’aventure Toro Rosso, après son petit intermède chez Red Bull. Romain Grosjean espère pour sa part interrompre le calvaire Haas en 2020. L’équipe étasunienne ayant été en extrême difficulté la saison passée.

Malgré tout, des surprises et des bons résultats ne sont pas impossibles pour ces trois pilotes. Rappelons que sous la pluie du Hockenheimring, Toro Rosso et Renault se sont montrées sous leur meilleur jour. Ces dernières jouant les premiers rôles, avec Daniil Kvyat (troisième du Grand Prix) et Nico Hülkenberg.

Ceci avant que Pierre Gasly lui-même ne fasse encore mieux au Brésil dans un déluge… d’accrochages. Le tricolore accrochant pour sa part le second rang (à l’image de notre sondage !). Quant à Romain Grosjean, son expérience pourrait lui permettre de se faufiler dans les bons coups l’an prochain. Si la voiture est à la hauteur.

Rappelons que la saison 2020 de Formule 1 débutera le week-end du 15 mars à Melbourne. En attendant cela, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et restez connectés pour de futurs sondages.