Esteban Ocon va découvrir le Nurburgring dans une Formule 1

Le week-end à venir marquera le retour de l’apprécié circuit du Nurburgring, en Formule 1. Et pour Esteban Ocon, il s’agira d’une première au volant de ce type de monoplace. Néanmoins, le tricolore y a déjà couru par le passé, notamment lorsqu’il était engagé en Formule Renault.

Esteban Ocon à l’assaut du Nurburgring

Forcément, en découvrant le tracé du Nurburging avec une F1, cette année, Esteban Ocon aura un handicap à effacer en essais libres, par rapport à des pilotes plus expérimentés. Néanmoins, le tricolore pense pouvoir réussir un bon résultat, quelles que soient les conditions de piste. Car en cette période de l’année, dans l’Eifel, la pluie pourrait être au rendez-vous. Au même titre que des températures très fraîches.

« Le temps dans le nord de l’Europe peut être froid et humide à cette saison« , déclare Esteban sur le site officiel de Renault F1. « Nous verrons ce qu’il se passera, mais je pense que nous sommes parés à toutes les conditions. Cela sera complètement différent pour les pneus et il faudra être sûrs qu’ils soient aux bonnes températures pour les réglages. S’il pleut, nous savons ce dont nous sommes capables. La voiture était performante sous la pluie en essais, mais aussi lors des qualifications en Autriche. Qu’il pleuve ou non, nous essaierons de faire du bon travail et de poursuivre sur notre lancée pour avoir notre mot à dire au championnat… »