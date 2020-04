Extreme E : un ersatz du Dakar, avec des SUV électriques !

Non content d’avoir réussi -quoi qu’on en dise- avec son championnat du monde de Formule E, Alejandro Agag souhaite aller plus loin. Ainsi, au-delà des frontières de la monoplace et des circuits, l’intéressé lancera, en 2021, une toute nouvelle compétition. Présentée comme une course équivalente à la FE, mais en tout-terrain, Extreme E Racing mettra en lice des SUV 100% électriques. L’idée, visiter les lieux les plus reculés dans le monde avec cette notion de respect de l’environnement :

Extreme E Racing : réagir à la situation climatique

C’est avec la même vision des enjeux environnementaux que je suis fier d’avoir lancé la série Extreme E racing, l’équivalent tout-terrain de la Formule E, qui verra des SUV 100% électriques rouler dans des endroits reculés de la planète, également les plus menacés d’un point de vue climatique. Il s’agit d’offrir la mobilité durable comme l’une des solutions possibles, ainsi que d’utiliser nos ressources pour mettre en œuvre un héritage positif dépendant des besoins locaux.

Extreme E débutera en 2021 et représentera un nouveau concept de rallye tout-terrain, avec des courses dans des zones d’ores-et-déjà endommagées par le changement climatique comme les glaciers du Groenland et les forêts tropicales en Amazonie.

Les défis que nous vivons tous en ce moment pourraient bien se reproduire dans les années à venir en raison du changement climatique. Pas seulement dans les endroits reculés où nous emmenons Extreme E, mais dans les villes où nous vivons, travaillons et nous amusons tous les jours.