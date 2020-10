Extreme E : Vergne et Bottas ont réalisé leur premier test !

Après la Formule E, Alejandro Agag semble bien parti pour réussir un autre coup de maître, dans l’univers des sports mécaniques. Outre l’engagement à venir d’une écurie Lewis Hamilton et plusieurs signatures de pilotes de renom, des stars de la monoplace s’y bousculent également.

Extreme E : Jean-Eric Vergne conquis !

C’est le cas de Valtteri Bottas, pilote de Formule 1 chez Mercedes et récent vainqueur du Grand-Prix de Russie ou encore, de Jean-Eric Vergne, ex-pilote de F1 (Toro Rosso) et double champion du monde de Formule E. Les deux hommes viennent, en effet, de réaliser un test dans le Sud de la France, au Chateau de Lastours. Et le tricolore n’a pas manqué de commenter cette expérience, visiblement marquante :

J’étais vraiment content de la puissance, c’est totalement impressionnant.

« C’est un monde totalement différent de ce à quoi je suis habitué. Je n’ai jamais conduit de côté avant et ici il fait de glisser, c’est quelque chose que je découvre et que j’apprécie vraiment. Pour les premiers tours, j’ai presque dû réapprendre la façon dont je conduis la voiture car c’est tellement différent de l’expérience en monoplace. Plutôt humiliant pour moi au début, mais j’ai évalué, pris des conseils et vu des progrès très rapidement, ce qui était bien. Cette série va être très amusante et j’ai hâte de la piloter à nouveau et de voir encore plus d’amélioration. Je ne décide pas moi-même de participer ou non à la série. Je veux bien sûr que Veloce Racing [Team dont il est le co-fondateur] gagne, donc je choisirai le pilote le mieux adapté à ce poste. Ce que je sais cependant, c’est que nous construisons une équipe sérieuse et nous avons hâte que la première saison commence. »

source