F1 2020 : créez une 11ème équipe dans le jeu vidéo, retour du mode splitté !

Ce sont d’excellentes nouvelles qui viennent d’être révélées par Codemasters. En effet, le jeu vidéo F1 2020 (attendu cette année) refait parler de lui…et en bien ! L’éditeur vient d’annoncer le grand retour du jeu via écran splitté. En d’autres termes, vous pourrez jouer à deux simultanément, sur la même console ! Mais ce n’est pas tout…

F1 2020 : une édition Michael Schumacher !

Outre ce come-back diablement excitant du jeu en local jusqu’à deux joueurs, Codemasters annonce qu’il sera possible, dans F1 2020, de créer sa propre écurie. Une onzième équipe sur la grille, pensée et conçu par le joueur, voilà la belle nouveauté de cet opus. Baptisé « my team », ce mode permettra de participer à une saison classique incluant toutes les courses (y compris le Vietnam et les Pays-Bas) mais aussi, avec un calendrier plus limité. Au choix, donc.

Vous en voulez encore ? Et bien sachez qu’une édition spéciale Michael Schumacher sera commercialisée ! A cette occasion, les joueurs pourront donc piloter plusieurs monoplaces mythiques du septuple champion du monde de Formule 1 à savoir;

1991 : Jordan 191

1994 : Benetton B194

1995 : Benetton B195

2000 : Ferrari F1-2000

« F1®2020 promet d’être notre titre le plus important et le plus innovant jamais réalisé. » a déclaré Paul Jeal, le Directeur de la franchise F1® chez Codemasters. « Les joueurs pourront découvrir un gameplay approfondi avec la mise en place de notre tout nouveau mode : « My Team », ainsi qu’avec les trois durées de saison personnalisables. Alors que Lewis Hamilton est dans la course pour remporter sa septième victoire au championnat mondial, nous célébrons le plus grand conducteur de F1® de tous les temps avec notre édition deluxe dédiée à Michael Schumacher, qui nous sommes certains est très populaire auprès de notre communauté. »

« En tant que très grand fan de la F1®, nous souhaitons continuer à innover et à développer des modes de jeu qui rapprochent encore plus les joueurs du sport non virtuel. » a indiqué Lee Mather, directeur du jeu F1®chez Codemasters. « Nous avons ajouté de nouveaux modes pour permettre aux joueurs occasionnels d’entrer dans la course plus facilement, et nous avons également réintroduit le mode multijoueur local en écran scindé pour que les joueurs puissent se réunir entre amis. »

F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC et consoles Playstation 4 et Xbox One.

