F1 2020 édition Schumacher : moins 35 euros pendant le Prime Day

Si vous adorez la Formule 1, les jeux vidéo de course automobile et Michael Schumacher, c’est votre jour de chance ! En effet, la simulation officielle du championnat du monde profite des offres Prime Day d’Amazon pour voir son prix baisser drastiquement. Et en particulier l’édition Deluxe Schumacher, qui s’offre une ristourne de -41%.

F1 2020 : une édition deluxe « low cost »

Si vous avez déjà consulté notre test du jeu F1 2020, vous savez à quel point ce titre de Codemasters est excellent. Notamment au niveau de son mode carrière, d’une profondeur qu’aucun autre jeu de course sur consoles n’égale. Alors, lorsque l’édition Michael Schumacher, riche de nombreuses livrées mythiques pilotées par le champion allemand (la Jordan de 91 ou encore, sa première Benetton championne du monde), est soldée, il n’y a pas à hésiter !

Cette dernière, commercialisée initialement au tarif de 84,99 euros, passe en effet sous la barre des 50 euros. 49,99 euros, c’est le prix Prime Day, soit tout de même 35 euros de ristourne. Par contre, pour profiter de l’offre, deux conditions. La première, disposer d’un compte Amazon Prime. La seconde, se décider dans les 16 prochaines heures, la promotion étant limitée dans le temps.

