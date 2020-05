F1 : à quoi ressemble le calendrier 2020, désormais ?

Depuis quelques semaines, il ne se passe pas plus de quelques jours sans que des modifications soient apportées au calendrier de la Formule 1. Nous parlons du nouveau planning, imposé par les multiples annulations et autres reports dictés par la crise du COVID-19. Alors, au beau milieu de cette pagaille phénoménale, essayons d’y voir plus clair avec une ébauche de ce que devrait être ce calendrier, en tenant compte des mises à jour et informations en notre possession au 22 mai 2020.

Formule 1 : le calendrier provisoire

C’est une véritable course contre la montre, qui se joue actuellement en Formule 1. Car Liberty Media et ses partenaires doivent à la fois éviter les pays nécessitant des phases de quarantaine, tout en essayant de faire en sorte que les Grand-Prix se suivant ne soient pas trop éloignés, géographiquement parlant. L’enjeu ultime étant d’atteindre le nombre minimum de courses, requis pour que le championnat du monde 2020 soit validé.

En clair, faire en sorte qu’un champion du monde puisse être proclamé, même si la Formule 1 devait à nouveau observer une période de confinement total, dans le cas d’une éventuelle reprise du COVID-19. Tout cela en faisant sans certaines destinations, ayant définitivement jeté l’éponge pour cette saison 2020. Aussi, dernièrement, avec les nouvelles mesures annoncées en Angleterre, un nouveau chamboulement a eu lieu.

En effet, la Hongrie et l’Allemagne (qui n’était pas au calendrier, initialement) sont fortement pressenties pour récupérer les deux dates qui étaient dévolues à Silverstone. Car le Grand-Prix de Grande Bretagne pourrait être annulé. Inutile de dire que, si ce cas de figure se confirmait, le début de calendrier serait particulièrement favorable à Red Bull et Max Verstappen. Tant en termes de présence de supporters que de performances, si l’on se fie à la saison dernière.

Voici donc l’ébauche de ce que pourrait être ce calendrier. En attendant une officialisation qui ne sera probablement jamais sous garantie…

5 juillet : Autriche 1

12 juillet : Autriche 2

26 juillet : Allemagne ou Hongrie 1

2 août : Hongrie 1 ou Allemagne

9 août : Hongrie 2 ou Allemagne

23 août : Espagne

30 août : Belgique

6 septembre : Italie

20 septembre : Azerbaïdjan

27 septembre : Russie

4 octobre : Chine

11 octobre : Japon

25 octobre : États-Unis

1er novembre : Mexique

8 novembre : Brésil

22 novembre : Vietnam

29 novembre : Bahreïn 1

6 décembre : Bahreïn 2

13 décembre : Abou Dhabi