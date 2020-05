F1 : Charles Leclerc mène le classement virtuel devant Russell et Albon

Ils sont trois à dominer ce début de saison de Formule 1 virtuelle et les écarts viennent encore de se resserrer, après le Grand-Prix de Monaco virtuel. Ainsi, après un départ tonitruant dans ce championnat, Charles Leclerc a vu revenir George Russell comme un boulet de canon dans ses rétroviseurs. Petit point sur le classement de la catégorie pilote, dans cette série officielle mais virtuelle.

Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, Ferrari domine le classement des constructeurs devant Williams et Mercedes, dans la catégorie virtuelle de la Formule 1. Et côté pilotes, la donne est finalement assez similaire puisque Charles Leclerc est toujours en tête après Monaco devant George Russell. Néanmoins, avec seulement un point de retard, l’Anglais pourrait bien récupérer les commandes au général, à l’occasion de la prochaine épreuve.

D’autant que le Monégasque parait marquer le pas. De même concernant le troisième larron, Alex Albon, qui pointe au troisième rang du classement provisoire. Derrière, c’est un peu le trou, les autres pilotes n’étant pas suffisamment alignés par leurs équipes respectives pour faire preuve de régularité. Aussi, le meilleur « des autres » est pour l’instant Esteban Guttiérez, avec 52 points. Il devance son coéquipier chez Mercedes, Stoffel Vandoorne, absent en Principauté.

Voici le classement complet des huit premiers de ce championnat de F1 virtuel :

It’s all about a winning mentality for @GeorgeRussell63 💪#F1Esports @WilliamsRacinghttps://t.co/ANf8mHAVwV

— Formula 1 (@F1) May 26, 2020