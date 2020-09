F1 : Comme Gasly, Grosjean mise sur une course débridée, pour réussir

GP de Russie F1 – Après les commentaires d’un Pierre Gasly, conscient que sans voiture de sécurité, les gros points ne lui seront pas accessibles, Romain Grosjean en appelle à la course débridée. Où plutôt, il espère que ce Grand-Prix de Russie de Formule 1 sera émaillé d’événements extérieurs. Car depuis sa 16ème place sur la grille de départ -ce qui constitue déjà une performance, avec cette monoplace- il ne pourra rien espérer de particulier, dans des conditions normales.

F1 : Romain Grosjean prêt à bondir

Si Romain Grosjean veut marquer des points en Russie, alors le tricolore sait qu’il devra saisir toutes les occasions impondérables. Mais encore faudra-t-il qu’elles se présentent. Sachant que cette année, les stratèges de l’équipe Haas prennent souvent des risques, pour revenir vers l’avant et marquer des points. Chose qui avait payé en Hongrie, avec Kevin Magnussen. Donc à Sotchi, chaque élément de l’équipe sera en alerte pour saisir l’opportunité éventuelle.

« Je pense que j’ai tiré le meilleur parti de la voiture pour être juste. Nous luttions hier; nous étions à plus d’une seconde de P19. Nous avons fait un bon pas ce matin. Nous avons changé de pièces, etc., mais ce n’était toujours pas aussi bon que je l’aurais voulu. Nous avons fait quelques changements supplémentaires avant les qualifications et nous avons très bien fait. La voiture se comportait beaucoup mieux, c’était beaucoup plus équilibré, donc je suis heureux dans cet aspect. J’espère que des choses pourront se produire demain en tête de la course et que nous pourrons en tirer profit. Sur un rythme pur, nous n’avons aucune chance d’entrer dans le top 10 si rien ne se passe, mais nous devons évidemment être prêts s’il y a des opportunités, nous devons faire de notre mieux et les saisir ».