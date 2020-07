F1 : coup de tonnerre, les Ferrari s’accrochent et abandonnent !

Incroyable situation pour Ferrari, au Grand-Prix de Styrie de Formule 1. Alors que la Scuderia vivait déjà un week-end catastrophique, Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont accrochés. A priori, cette-fois, le Monégasque est responsable. Ainsi, après un seul tour, le no5 n’est plus en course alors que son coéquipier est reparti dernier, avec une monoplace très endommagée. Mais la monoplace italienne abandonne, deux tours après la reprise de la course…