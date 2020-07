F1 – En Hongrie (aussi), la pluie est prévue pour les qualifications

Allons-nous avoir droit à un remake des qualifications du GP de Styrie de Formule 1, en Hongrie ? Dans tous les cas, c’est ce que prévoit la météo pour le moment. Effectivement, l’Hungaroring de Budapest pourrait être touché par des averses, en particulier au moment des qualifications.

Les libres 1, 2 et les qualifications F1 concernés par la pluie

Comme toujours, prudence avec les prévisions météorologiques, trois jours avant un événement. Néanmoins, pour le moment, le dernier bulletin météorologique (qui avait été plutôt fiable en Styrie) annonce que des précipitations s’abattront sur le tracé proche de Budapest, l’Hungaroring, théâtre du Grand-Prix de Hongrie de Formule 1, pile au moment des qualifications !

En effet, c’est à 15H00 que ces gouttes sont annoncées, mais de manière modérée c’est à dire, environ 2 mm. Pas de quoi perturber le bon déroulement des essais, donc, à priori. Par ailleurs, le vendredi est aussi annoncé sous la pluie. Entre, environ midi et 18H00, des précipitations devraient donc sévir. Ce qui devrait toucher les libres 2 et même, la fin des essais libres 1. En clair, les pilotes pourraient ne bénéficier que de quelques tours pour préparer la course de dimanche qui, elle, devrait se dérouler sur le sec…