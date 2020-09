F1 Esports : De la F1 virtuelle, pour 750 000$ bien réels

Comme chaque année depuis 2017, la Formule 1 organise les F1 Esports, son championnat virtuel. Pour la quatrième saison, 750 000$ sont en jeu.

Après plusieurs mois de Virtual GP, la saison 2020 des F1 Esports s’annonce, sur le jeu vidéo F1 2020. Le championnat virtuel officiel de la Formule 1 est de retour pour une quatrième année consécutive. Les 10 équipes réelles de la catégorie reine s’y affrontent, pour tenter de décrocher une partie des 750 000$ de gains mis en jeu.

Une somme record, après les 200 000$ de 2018 et 500 000$ de 2019. De quoi motiver les gamers à se qualifier, puisque près de 240 000 d’entre eux ont tenté leur chance au moins une fois cette année. Seuls 45 ont été retenus, plus tôt dans l’année, après la sortie du jeu F1 2020.

Dans le courant du mois d’août, les équipes engagées ont alors composé leur line-up. Elle devaient recruter au moins un des gamers qualifiés. Le but étant d’avoir trois pilotes disponibles par écurie, afin de disputer le championnat officiel. Une procédure accélérée, par rapport aux années précédentes.

Le championnat en lui-même garde des bases globalement similaires à 2019. Douze courses sont en effet au programme, réparties en quatre évènements, d’octobre à décembre. Grandes nouveautés cette saison : les qualification seront diffusées et les pilotes s’affronteront à distance, pour ne pas se refiler la COVID-19. Le tout sera sous contrôle de l’organisation, qui fournira des équipements anti-triche.

Les F1 Esports sont à suivre en anglais et en direct sur les réseaux sociaux de la Formule 1. Côté français, Automoto la Chaîne pourrait poursuivre après avoir diffusé la saison 2019. Cela reste encore à confirmer.

Rappelons que l’an passé, David Tonizza (Ferrari) a remporté le championnat Pilotes. Red Bull s’était imposé du côté des Constructeurs, avec notamment le Français Nicolas Longuet, désormais passé chez Renault Vitality.

