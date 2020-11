F1 Esports : Direction Zandvoort, Montréal et Spielberg pour le deuxième event

Le deuxième événement des F1 Esports Series 2020 se dispute ces 4 et 5 novembre sur le jeu vidéo F1 2020. Trois courses à Zandvoort, Montréal puis au Red Bull Ring sont prévues. Les Français peuvent se battre pour la victoire.

Après la 93e victoire en carrière de Lewis Hamilton et le 7e titre Constructeurs consécutif de Mercedes, la Formule 1 réelle laisse la place au virtuel. Le deuxième événement des F1 Esports Series 2020 se dispute en effet ces 4 et 5 novembre. Passés par Bahreïn, Hanoï puis Shanghaï la dernière fois, les meilleurs gamers du jeu F1 2020 se retrouvent cette fois sur les circuits de Zandvoort, Montréal et du Red Bull Ring.

Un trio de tracés exigeants et, pour le Canada et le Red Bull Ring au moins, quasiment la promesse « de bagarres très serrées où encore une fois, l’erreur se paye extrêmement cher, estime Pierre-Olivier Valette, commentateur du championnat pour Automoto la Chaîne. D’autant que les courses sont plus longues et plus stratégiques sur la dégradations des pneus (…) Et comme tout le peloton est hyper compétitif, tout le monde peut gagner. »

Les longues lignes droites suivies de gros freinages sont autant de chances pour les participants de se dépasser. Et comme toutes les voitures ont les mêmes performances, tout se joue sur le pilotage. À l’image de Hanoï, Zandvoort sera pour sa part l’occasion d’avoir une petite idée de ce que la F1 réelle y aurait donné.

Automoto la Chaîne au service des fans de simracing

Si Canal+ possède l’exclusivité des droits de la F1 réelle en France, Automoto la Chaîne retransmet l’intégralité des courses du championnat virtuel. Tout se passe à partir de 20h30 les 4 et 5 novembre, dans une émission de 90 minutes. Cette dernière revient sur les meilleurs moments qualifications avant de passer aux courses. Julien Cizabuiros (Hydro) et Pierre-Olivier Valette (Depielo) se partagent la cabine de commentateurs.

« Le premier événement s’est bien déroulé, on était curieux de voir ce que le format 2020 allait nous proposer, témoigne ce dernier. Un événement sur 2 jours consécutifs et des courses plus longues ça changeait tout de même la donne. » Reste maintenant à intégrer la problématique du confinement, comme il l’explique :

« On va continuer comme d’habitude. On a forcément une petite incertitude sur la manière dont on va commenter à cause du confinement, mais on respectera toutes les mesures nécessaires pour que ça se passe dans le meilleur des cas. Donc pas de grand changement, mais toujours de l’adaptation pour avoir une émission encore mieux que ce que l’on peut faire, et la chaîne nous aide beaucoup là dessus aussi. «

Les réseaux sociaux pour encore plus de contenu

L’autre moyen de vivre cet événement passe par les réseaux sociaux de la Formule 1. Les qualifications sont ainsi à suivre sur Twitch (plateforme de diffusion principalement utilisée pour les jeux vidéo) et Huya Live (plateforme de streaming asiatique). Pour ce faire, rendez-vous le 4 novembre de 15h30 à 16h45 pour les sessions qualificatives des courses 1 et 2. Rebelote le 5 novembre, pour la troisième manche.

Les courses sont également à suivre en direct ces deux jours, de 19h30 à 21h. Outre Twitch et Huya Live, la page Facebook et la chaîne YouTube de la Formule 1 seront mises à contribution. De quoi toucher un maximum de monde, en plus des télés. Attention, les commentaires sont uniquement en anglais sur les réseaux sociaux.

Qui mène actuellement les F1 Esports?

Jarno Opmeer et son équipe Alfa Romeo abordent ces trois courses en grands favoris. Le Néerlandais a écrasé la concurrence par sa régularité et sa vitesse en début de saison. Il n’a pas encore quitté le podium et a même terminé deux fois sur la plus haute marche (en trois épreuves). Il devance Marcel Kiefer (Red Bull), régulier mais sans victoire, de 24 points. Son équipier chez Alfa Romeo, Dani Bereznay, est 3e avec 32 points de retard. Côté Équipes, la firme de Turin mène largement la danse devant le Taureau autrichien. L’équipe italienne compte 98 unités, contre 69 à son plus proche poursuivant.

« On va attendre un rebond des Ferrari qui ont dû abandonner en Chine, estime aussi Pierre-Olivier Valette. Et on espère que Dani Bereznay viendra titiller son coéquipier en tête du championnat Pilotes. Les deux sont chez Alfa Romeo, et quand ça marche, ça fait très mal à la concurrence. «

Quid des Français?

Comme en Formule 1 réelle, Renault Vitality est 3e au classement Équipes et se positionne un peu en « meilleure des autres ». L’équipe au Losange peut toutefois prétendre à la victoire, selon Depielo : « Nicolas Longuet, le franco-italien de chez Renault Vitality, nous a fait une pole position d’entrée de jeu. Il est très rapide et dans le coup en course aussi, donc il faudra compter sur lui. »

Rappelons que Longuet figure au 4e rang des Pilotes, devant son équipier Fabrizio Donoso, 13e. S’il score quatre points, il pourrait aussi atteindre et dépasser le cap des 50 unités en carrière. Il serait le 5e pilote le plus rapide à atteindre ce cap, à égalité avec Jarno Opmeer et derrière Leigh, Tonizza, Bereznay et Rasmussen.

On note aussi l’arrivée d’un rookie tricolore dans ce deuxième événement des F1 Esports, à savoir Matthias Cologon (McLaren). Le Réunionnais remplace James Baldwin, retenu par une course en championnat Britannique de GT3. Il compte bien profiter de cette chance pour briller :

« Je me sens honoré (…) de pouvoir disputer ma première course aux F1 Esports Series. Ce sera une opportunité de briller sur la scène internationale et marquer les esprits, mais surtout de délivrer la meilleure prestation possible, en essayant marquer des points. J’aborde cette épreuve avec enthousiasme mais surtout avec humilité face aux meilleurs pilotes déjà établis dans ce milieu. »

Le programme du deuxième event des F1 Esports Series 2020

Rendez-vous les 4 et 5 novembre pour suivre ce deuxième événement. Rappelons que 750 000$ sont en jeu cette saison.

Mercredi 4 novembre

15h30 – 16h45 : Qualifications 1 et 2 (en direct sur Twitch et Huya Live)

19h30 – 21h : Courses 1 et 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Twitch et Huya Live)

20h30 – 22h : Meilleurs moments des qualifications puis Courses 1 et 2 sur Automoto la Chaîne

Jeudi 5 novembre

15h30 – 16h45 : Qualifications 3 (en direct sur Twitch et Huya Live)

19h30 – 21h : Course 3 (en direct sur Facebook, YouTube, Twitch et Huya Live)

20h30 – 22h : Meilleurs moments des qualifications puis Course 3 sur Automoto la Chaîne

(Ce programme peut encore évoluer. Nous ne manquerons pas de le mettre à jour si tel est le cas)