F1 Esports : Renault et Alfa Romeo se partagent les poles

Le Français Nicolas Longuet, de l’équipe Renault Vitality, a dominé les deux premières qualifications des F1 Esports Series 2020. Victime d’une pénalité, c’est finalement Jarno Opmeer (Alfa Romeo) qui s’élancera en pole de la deuxième course.

La Renault de Nicolas Longuet partira de la pole position à Bahreïn. Le tricolore a dominé la première séance de qualifications. Jarno Opmeer lui a succédé pour la pole au Vietnam. Mais les écarts sont infimes.

À Bahreïn, Nicolas Longuet a en effet réalisé un meilleur tour en 1’24’007. Un chrono 27 millièmes plus rapide que Marcel Kiefer (Red Bull). Daniel Bereznay (Alfa Romeo) est troisième, à 42 petits millièmes. Plus impressionnant, le top7 n’est séparé que par 88 petits millièmes.

Le tenant du titre Pilotes, David Tonizza (Ferrari) figure seulement au 12e rang. Il devance le double champion 2017-2018 Brendon Leigh, sur sa Mercedes. On retrouve Fabrizio Donoso, équipier de Nicolas Longuet, au 16e rang de cette première épreuve. Le simracer chilien a, semble-t-il, été victime du trafic en piste.

Sur un tracé de Hanoï qu’il apprécie particulièrement, Nicolas Longuet a de nouveau frappé, avec un 1’31’630. Un chrono obtenu au terme d’une fin de Q3 extrêmement disputée. Il devance en effet de Jarno Opmeer (Alfa Romeo) de trois millièmes de seconde. David Tonizza figure pour sa part à sept millièmes de la pole. Le top5 se tient cette fois en 30 millièmes de seconde. Vous avez dit détail?

Derrière ce top5, Brendon Leigh occupe le sixième rang. Initialement 11e, Fabrizio Donoso partira 10e après une pénalité visant Dani Moreno. La véritable surprise vient en revanche de Dani Bereznay. Éliminé dès la Q1, le simracer Alfa Romeo partira 20e et dernier. Il va falloir jouer des coudes et de la stratégie pour remonter sur ce tracé du Vietnam.

Tout cela promet en tout cas des courses sous haute tension. Rendez-vous à 20h30 sur Automoto la Chaîne pour suivre ces deux manches, avec la confirmation pour Renault Vitality? En attendant, revivez les qualifications sur la chaîne Twitch de la F1, ici.

Bahreïn

Hanoï

(Notez que ces résultats sont provisoires et susceptibles d’évoluer avant le début de chaque manche)

Two in a row! @NicolasLonguet gets his second #F1Esports pole position… with the top 5 separated by just 0.03 💪💪@RenaultF1Team @TeamVitality starting in P1 for both tonight's races…

You will DEFINITELY want to join us from 7:30pm tonight!

➡️ https://t.co/iWQxK7azJw pic.twitter.com/dKULq3pltp

— Formula 1® Game (@Formula1game) October 14, 2020