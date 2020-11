F1 Esports : Doublé Red Bull à la maison, top 5 pour Renault

Grâce à une stratégie d’équipe parfaitement exécutée, Red Bull réussit le doublé en Autriche aux F1 Esports Series 2020. Kiefer devance Rasmussen et Opmeer, impuissant 3e sur son Alfa Romeo. Nicolas Longuet finit 5e pour Renault Vitality.

Les Red Bull ne se sont pas lâchées d’une semelle lors de la sixième course des F1 Esports Series 2020, sur le circuit de Spielberg. Qualifiés respectivement 3e et 4e sur la grille, Marcel Kiefer et Frederik Rasmussen se sont contentés de suivre le poleman, Alvaro Carreton, en début de course.

Les deux hommes prenaient toutefois le commandement avant de rentrer aux stands. Laissant alors la tête à Jarno Opmeer et Simon Weigang sur une stratégie décalée, ils chaussaient des pneus médiums pour la fin de course. En reprenant la piste, le duo Red Bull s’échappait face à ses poursuivants directs, Nicolas Longuet (Renault) et Alvaro Carreton.

Toujours groupés, Kiefer et Rasmussen retrouvaient le leadership dès l’arrêt de Jarno Opmeer. Ils prenaient même un avantage conséquent… que le Néerlandais ne mettait toutefois pas longtemps à détruire. Près d’une seconde au tour plus rapide avec ses pneus tendres, le simracer Alfa Romeo revenait bientôt dans les échappements du duo de tête.

La stratégie d’équipe à son summum

Pour résister à ce retour fracassant, les gamers Red Bull mettaient alors en place une stratégie unique à ce tracé de Spielberg. Kiefer, en tête, créait un écart sur son équipier à l’aide de son ERS, dans la partie sinueuse du tracé. Puis c’était au tour de ce dernier d’utiliser son ERS, couplé au DRS, pour se rapprocher dans les lignes droites et ainsi de suite.

Derrière eux, Opmeer se retrouvait à chaque tour trop loin pour attaquer dans les lignes droites. Une position sans nul doute extrêmement frustrante… qu’il devait conserver jusqu’au drapeau à damier. En tête, Kiefer gardait sa place de leader et devançait son équipier. De quoi donner une fin de course et de deuxième event sous haute tension.

Plus loin, Nicolas Longuet ne parvenait pas à se défaire d’Alvaro Carreton et franchissait le drapeau à damier en 5e position. Son équipier Fabrizio Donoso finit 17e, juste derrière le débutant Matthias Cologon, 16e.

À la mi-saison, Jarno Opmeer mène toujours le championnat Pilotes, avec 123 points. Marcel Kiefer est désormais 2e, avec 96 unités au compteur. Nicolas Longuet en compte pour sa part 60 et figure au 4e rang du général. Son équipier Fabrizio Donoso est désormais 17e, toujours avec 5 points.

Pour les Équipes, Red Bull mène cette fois de 19 points devant Alfa Romeo. Renault reste loin de la tête, mais consolide sa 3e position. Prochain rendez-vous les 18 et 19 novembre, toujours pour trois courses sur deux jours. Les gamers s’affronteront d’abord à Silverstone et Spa-Francorchamps, puis à Monza.

Le classement du Grand Prix d’Autriche F1 Esports

Kiefer Rasmussen Opmeer Carreton Longuet Weigang Bereznay Blakeley Huis Haddad Tonizza Bonito Moreno Leigh Saltunc Cologon Donoso Thomé Biancolilla Törmälä

(Ce classement est provisoire et susceptible d’évoluer)