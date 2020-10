F1 Esports : Le championnat débute aujourd’hui !

Les F1 Esports, championnat virtuel de la F1, débutent ce 14 octobre. La compétition est à suivre en direct sur Automoto la Chaîne. Voici le programme.

Il n’y a pas de Grand Prix de Formule 1 ce week-end. Qu’à cela ne tienne, la catégorie reine du sport automobile lance la quatrième saison de son championnat virtuel, les F1 Esports, ce 14 octobre. Les meilleurs gamers du championnat s’affrontent sur le jeu vidéo F1 2020 pour deux premières courses, ce soir. Une dernière suivra demain, concluant ce premier évènement.

Comment suivre les F1 Esports en France?

Comme depuis deux ans, Automoto la Chaîne retransmet les courses en intégralité en France. Aux commentaires, Pierre-Olivier Valette « Depielo » et Julien Cizabuiros « Hydro » prendront l’antenne mercredi et jeudi à 20h30, pour une émission de 90 minutes.

Avant de s’attaquer aux courses, les deux hommes reviendront sur les meilleurs moments des qualifications. Julien Cizabuiros assure également que la chaîne « essayera de faire des insides » au long des évènements. On pense notamment à des interviews des gamers tricolores ou de Renault Vitality.

Automoto la Chaîne prévoit donc un important dispositif pour suivre ce championnat. « Les F1 Esports, c’est LA compétition à suivre si on aime la F1 et qu’on s’intéresse à l’esport, explique Hydro. Le niveau est très élevé, tout le monde à sa chance, il y a de belles rivalités et des enjeux importants. Tout est encore plus grand que l’année dernière, ça promet de belles batailles. »

Live YouTube en anglais

La Formule 1 retransmettra également les qualifications et courses sur ses réseaux sociaux. Les meilleurs moments des qualifications de la première course seront diffusés à partir de 16h30. Les qualifications de la deuxième manche sont à suivre en direct à partir de 17h45.

Les highlights repasseront à 20h30, avant les premières courses. Le 15 octobre, les qualifications de la course 3 sont à suivre en direct à partir de 16h30. En soirée, le programme sera similaire, avec un retour sur les courses précédentes.

Pour nos amis belges, le championnat est à suivre sur Auvio à partir de 20h30. Maxime Potar « Maxou Lepilote » sera votre hôte pour cette première soirée de courses virtuelles.

Rappelons que David Tonizza (Ferrari) est le tenant du titre côté Pilotes. Red Bull l’a emporté en 2019, pour les Equipes.