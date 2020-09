F1 Esports : Les forces en présence en 2020

Avant le coup d’envoi des F1 Esports Series 2020 mi-octobre, faisons le point sur les line-ups des 10 équipes engagées. En particulier du côté des français de Renault Vitality.

Les F1 Esports Series 2020, championnat virtuel officiel de la Formule 1, débuteront le 14 octobre prochain. Comme dans la Formule 1 réelle, les équipes doivent recruter trois simracers (pilotes virtuels) pour participer. Un d’entre eux au moins doit provenir de la Pro Draft (sélection en ligne, Ndlr).

Les équipes ont donc révélé leur line-up lors d’une présentation organisée par la Formule 1 fin août. Le show était disponible sur YouTube, retrouvez le ci-dessous :

Dans cette Pro Draft, on remarque que Renault Vitality a sélectionné deux gamers. Fabrizio Donoso (vice-champion en 2017) et Casper Jansen (rookie) rejoignent en effet Nicolas Longuet, annoncé plus tôt dans l’année. De quoi former une équipe compétitive. Richard Arnaud, nouveau manager de la structure, nous détaille ce choix :

Si ces trois simracers engagés ont une expérience différente, ils figurent tous sur un pied d’égalité. « Il n’y a pas de privilégié, confirme Richard Arnaud. C’est un travail d’équipe et (…) tout ce groupe s’entend très bien. C’est le championnat par Equipes qui fait la différence, donc chacun a sa chance. »

Côté français, notons aussi la présence de Matthias Cologon, engagé par McLaren cette saison. Nous ne manquerons pas de suivre les forces tricolores durant ce championnat. Retrouvez les line-ups de cette saison 2020 à venir ci-dessous. Rappelons que 750 000$ sont en jeu cette saison.

Red Bull Racing Esports

Ferrari Hublot Esports Team

Alfa Romeo Racing Orlen Esports

Renault Vitality

Williams Esports

McLaren Shadow

BWT Racing Point Esports Team

Mercedes AMG Petronas Esports Team

AlphaTauri Esports Team

Haas F1 Esports

