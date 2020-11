F1 Esports : Silverstone, Spa et Monza au menu du 3e event

Le 3e event des F1 Esports Series 2020 se dispute ces 18 et 19 novembre. Voici le programme, les horaires et enjeux de ces trois nouvelles courses, à Silverstone, Spa-Francorchamps et Monza.

Et c’est avec un trio de circuits historiques que les F1 Esports Series 2020 basculent dans leur deuxième moitié de saison. Après un passage sur les tracés de Bahreïn, du Vietnam ou encore de Montréal, trois nouvelles courses attendent les meilleurs gamers du jeu F1 2020. Elles se disputeront sur trois tracés emblématiques de la F1 : Silverstone, Spa-Francorchamps et Monza.

Pour suivre ces courses, le programme habituel ne change pas. Tout débutera d’abord à 16h30 ce 18 novembre, avec les qualifications des courses 1 et 2. Ces sessions sont à suivre via la chaîne de la F1 sur Twitch, YouTube ou Huya Live. Les deux courses se disputeront pour leur part en soirée, à partir de 20h30, toujours à suivre sur les réseaux sociaux de la Formule 1. Le programme sera le même le lendemain pour la 3e manche.

Côté télévision, Automoto la Chaîne assurera toujours la retransmission de ces trois épreuves dans une émission de 90 minutes diffusée à partir de 22h30. Le duo de commentateurs ne change pas, puisque Julien « Hydro« Cizabuiros et Pierre-Olivier « Depielo » Valette useront de leur voix pour nous faire vivre les épreuves.

En Belgique non plus, le programme ne change pas. Nos lecteurs du plat pays pourront suivre l’épreuve ici, sur Auvio à partir de 20h30. Maxime Potar « Maxou le Pilote » occupera le rôle de commentateur.

Après six courses, la domination de Jarno Opmeer (Alfa Romeo) se fait plus que jamais ressentir du côté du classement Pilotes. Le Néerlandais compte 123 points, soit 27 de plus que Marcel Kiefer, 2e. À ce niveau de compétition, c’est un gouffre… qui peut se résorber ou s’accentuer à la moindre erreur.

Côté Équipes, la donne est en revanche différente. Grâce à la constance de ses deux simracers, Marcel Kiefer et Frederik Rasmussen, Red Bull mène le classement avec 185 points. Alfa Romeo est juste derrière, avec 160 unités. Cela s’explique notamment par les trois résultats blancs de Dani Bereznay.

L’équipe française de ce classement, Renault Vitality, respecte pour sa part son objectif en occupant la 3e place. Le Losange figure toutefois bien loin derrière Red Bull et Alfa Romeo, mais avec une avance respectable de 24 points sur AlphaTauri, 4e. Ses gamers Nicolas Longuet et Fabrizio Donoso sont respectivement 4e et 17e au classement Pilotes.

Mercredi 18 novembre

Jeudi 19 novembre

