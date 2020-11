F1 Esports : Williams en pole en Autriche, Renault accroche le top 10

La Williams d’Alvaro Carreton partira en pole position de la sixième course des F1 Esports Series 2020 en Autriche ce 5 novembre. Plus loin, Nicolas Longuet amène sa Renault au 6e rang sur la grille.

Nombreux sont ceux qui aimeraient voir une Williams en pole position d’un Grand Prix de Formule 1. Il faut aujourd’hui se contenter du virtuel et des prouesses d’Alvaro Carreton dans le championnat esport de la Formule 1, les F1 Esports Series.

L’Espagnol de 19 ans a en effet réussi la brillante performance de prendre le meilleur temps des qualifications de la 6e course de ce championnat. Clin d’oeil, c’est sur le circuit de Spielberg qu’il s’élancera en tant que leader. Il s’agit du tracé sur lequel Williams compte sa pole la plus récente en F1, en 2014 avec Felipe Massa.

Derrière lui, le trio en forme du moment constitué de Jarno Opmeer (Alfa Romeo) et des simracers Red Bull, Marcel Kiefer et Frederik Rasmussen, occupe les positions 2 à 4. Comme d’habitude dans ce championnat, l’écart est faible. Ce quatuor de tête se tient en seulement 80 millièmes de seconde, preuve du niveau de compétitivité.

Une Renault sur le podium?

Un excellent Simon Weigang clôt le top5 et continue de porter son équipe Haas. L’Allemand devance le premier simracer Renault Vitality, Nicolas Longuet. Le Français s’est encore battu parmi les meilleurs mais il lui manque le petit truc en plus pour se hisser au top.

Le bilan est malheureusement moins flatteur pour son équipier, Fabrizio Donoso. Excellent en Q1, le Chilien a dû interrompre sa Q2 à cause d’un problèmes de matériel. Dommage, il était dans le coup pour passer en Q3. À voir quelle stratégie sera adoptée par les hommes du Losange, après avoir déjà tenté un coup à Zandvoort hier.

À ce moment, rien ne détermine donc le résultat de la course et tout est possible. Un élément qui s’applique aussi au rookie tricolore Matthias Cologon, qui fait ses grands débuts ce soir chez McLaren. Mis à rude épreuve en qualifications, il s’élancera 20e et dernier et tentera sans nul doute de remonter.

Rendez-vous à partir de 20h30 pour suivre cette course F1 Esports clôturant le deuxième event du championnat. La Formule 1 retransmet l’épreuve à cette heure sur ses réseaux sociaux. Côté télés, RTBF diffuse aussi dès 20h30, via son service Auvio. En France, il faudra attendre 22h30 pour la retransmission de l’épreuve, sur Automoto la Chaîne.

Le classement des qualifications F1 Esports en Autriche

Carreton Opmeer Kiefer Rasmussen Weigang Longuet Leigh Bereznay Tonizza Moreno Huis Blakeley Donoso Haddad Biancolilla Saltunc Törmälä Bonito Thomé Cologon

(Ce classement est provisoire et susceptible d’évoluer)