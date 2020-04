F1 : Esteban Ocon et Carlos Sainz, le duel, vendredi, sur Gran Turismo Sport !

Décidément, les compétitions eSport n’en finissent plus de pleuvoir ! Ainsi, nous apprenons qu’Esteban Ocon (que nous avons interviewé mardi dernier, publication à venir) et Carlos Sainz seront opposés vendredi prochain, à 19H00, en direct, dans une compétition sur Gran Turismo Sport. Chacun des deux pilotes a composé sa propre équipe dans l’optique de cette compétition, qui se déroulera en plusieurs manches.

Esteban Ocon (Renault F1), l’extrait de notre interview

D’ailleurs, lors de notre entretien, le pilote officiel Renault F1 nous avait confié qu’il participerait à cette épreuve, tout en précisant son rapport avec les jeux vidéo et en particulier, ceux de course. Voici l’extrait de cette interview de Sylvain Gauthier, connecté par Slype avec le pilote Français mardi 14 avril dernier : « Je vais faire une course demain (15 avril, Ndlr), sûrement diffusée en fin de semaine. C’est avec un pilote de F1 qu’on organise ça donc ça risque d’être cool. On va voir, pour l’instant, je n’en dis pas plus ! »

« J’ai toujours aimé les jeux vidéo, c’est un environnement incroyable, très compétitif. Depuis que j’ai 5-6 ans je joue à Gran Turismo (il a débuté avec Gran Turismo 3, Ndlr). J’ai suivi l’évolution, je suis passé sur PC un temps avant de revenir récemment sur GT Sport. Aujourd’hui, j’ai la chance de jouer avec certains des meilleurs sur Gran Turismo et c’est un plaisir de pouvoir faire des compétitions avec eux. »

Pour suivre la compétition, deux possibilités : Sur le site de L’Équipe https://www.lequipe.fr/ ou sur la chaîne Twitch du média en question : https://www.twitch.tv/ lequipefr. Course à 19H00, vendredi 17 avril 2020.

Et voici les équipes complètes :

Esteban Ocon a choisi Tom Lartilleux, Maxime Delpech, Thomas Neubauer, Sacha Lehmann et Hadrien David pour l’assister dans ce défi.

Carlos Sainz Jr a lui décidé de miser sur Lucas Ordóñez, Albert Costa, Roldán Rodríguez, Coque López et Manuel Rodríguez.

Tous sont pilotes de courses automobiles ou de sim-racing.