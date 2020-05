F1 et esport, programme Tv et horaires du GP de Monaco virtuel [LIVE]

C’est un petit événement, mine de rien, symbolisant la fusion presque parfaite entre le réel et le virtuel, en matière de Formule 1. En effet, pour la première fois de l’histoire, une chaîne TV Française va diffuser en LIVE une course de F1 virtuelle ! Un tour de magie qui a un nom, le Grand-Prix de Monaco. Voici donc les horaires et le programme Tv de cet événement, à suivre dimanche 24 mai 2020.

F1 virtuelle en Principauté, où et comment suivre le direct ?

A défaut de Grand-Prix de Monaco de Formule 1, qui devait avoir lieu ce week-end, c’est donc sur la piste virtuelle que nous allons nous tourner, ce week-end. Effectivement, le Groupe Canal + va mettre en place un dispositif inédit, qui permettra la diffusion en live des qualifications et du Grand-Prix de Monaco virtuel. Pas d’essais libres, bien évidemment, comme le veut la tradition des courses eSport sur F1 2019, le jeu officiel et sous licence.

Aux commentaires, nous retrouverons Julien Fébreau et Franck Montagny, qui ne s’attendaient sans doute pas, il y a encore quelques mois, à commenter l’épreuve monégasque de la sorte…Outre la F1, la F2 sera aussi au programme, cette discipline disposant elle aussi de courses avec des pilotes engagés dans le championnat réel également.

Côté pilotes, ils seront huit acteurs de la Formule 1 actuelle à en découdre. Liste des pilotes de F1 engagés :

Leclerc (Ferrari)

Bottas (Mercedes)

Norris (Mclaren)

Giovinazzi (Alfa Romeo)

Russell (Williams)

Latifi (Williams)

Albon (Red Bull)

Ocon (Renault)

Voici donc le programme du week-end.

16h50 – GP virtuel Monaco, plateau F2 (Canal+ Sport)

18h25 – Sport Reporter « Monaco, entre les murs » (Canal+)

18h50 – GP virtuel Monaco, plateau F1 (Canal+ Sport)