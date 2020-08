F1 et F2 observeront une minute de silence pour Anthoine Hubert

En mémoire d’Anthoine Hubert, disparu le 31 août 2019 à Spa-Francorchamps, F1 et la F2 observeront une minute de silence, samedi et dimanche, avant leur course.

Le 31 août 2019, la première course de Formule 2 à Spa-Francorchamps a été marquée par la disparition d’Anthoine Hubert. Victime d’un terrible crash dans le Raidillon, le Français n’a pas survécu à ses blessures. Une disparition tragique pour un pilote en pleine ascension, sur le plan sportif.

Un an après, personne n’a oublié Anthoine Hubert. Et alors que les monoplaces s’apprêtent à retrouver le toboggan des Ardennes, un hommage lui sera rendu. Samedi, avant le départ de la Course 1 de Formule 2 et dimanche, avant le départ du Grand Prix de Formule 1, une minute de silence sera observée.

Outre la F1 et la F2, les hommages personnels se multiplient

La F2 a également confirmé le retrait du numéro 19 avec lequel courrait Anthoine Hubert. Les pilotes ont également une pensée pour leur camarade ou ami disparu. Pierre Gasly roulera ainsi avec un casque rose, ce week-end. Charles Leclerc s’est pour sa part exprimé sur les réseaux sociaux quant à l’idée de revenir à Spa-Francorchamps :

« Spa est un endroit très spécial pour moi, puisque j’y ai remporté ma première victoire en Formule 1. C’est aussi difficile d’y revenir car il s’agit du circuit où j’ai perdu un ami, Anthoine Hubert, qui nous manque à tous. Je courrai pour lui ce week-end. »

Impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa a pour sa part partagé une photo poignante, qui se passe de commentaires. Rappelons que le circuit de karting d’Angerville a également rendu hommage au pilote de F2 disparu, en se renommant.