F1 : Ferrari en piste aujourd’hui au Mugello avec Vettel et Leclerc

C’est donc au tour de Ferrari, après Renault ou encore, Mercedes, de prendre la piste. En effet, l’écurie de Formule 1 va effectuer, aujourd’hui mardi 23 juin 2020, des essais sur le circuit du Mugello. Et compte-tenu que la Scuderia utilisera une monoplace ancienne de deux ans, elle pourra rouler librement, sans restrictions de tours. Comme le prévoit le règlement.

Aujourd’hui, Sebastian Vettel et Charles Leclerc vont donc se relayer, au volant de la SF71H. Une monoplace qui était peut-être la meilleure de l’ère du pilote allemand. En effet, « Seb » s’était imposé à cinq reprises avec cette monoplace, contre une victoire à Kimi Raikkonen. Il s’agissait aussi de l’année (2018) durant laquelle Vettel était passé le plus près du titre. Malheureusement, la, soudaine baisse de régime du pilote et de son équipe avaient eu raison des ambitions du duo. Lewis Hamilton en avait alors profité pour enchaîner les succès, remonter au championnat et coiffer la couronne.

Pour Charles Leclerc, donc, ce galop d’essai sera intéressant car il lui permettra de comparer la « référence » de la Scuderia de ces dernières années, aux monoplaces pilotées par ses soins depuis son arrivée chez Ferrari. Nous devrions en savoir plus sur le nombre de tours couverts d’ici la fin de la journée.

#Seb5 and #Charles16 are finally back in the office tomorrow for some testing at @MugelloCircuit. We just can’t wait to see them behind the wheel of our #SF71H! #essereFerrari 🔴 #BackOnTrack pic.twitter.com/XvBszIBUZR

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 22, 2020