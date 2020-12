F1 : il y aura bien deux Haas le we prochain à Bahreïn, reste à savoir pour qui

La Formule 1 est ainsi faite. Alors que Romain Grosjean continue de se remettre de son terrible choc de dimanche dernier, se pose déjà la question de l'organisation du second Grand-Prix de Formule 1 de Bahreïn, le week-end prochain. Et notamment pour l'écurie Haas, dont le Team Principal vient de donner plusieurs éléments de réponse.

Grosjean où pas, Haas mettra deux F1 sur la grille de départ

Dans certains cas, lorsqu'un accident grave est survenu, les écuries peuvent décider de ne pas aligner la monoplace du pilote blessé. La course suivante. Mais dans le cas de Haas, il y aura bien une seconde voiture lors du Grand-Prix de Sakhir (Bahreïn 2) de Formule 1, à partir de vendredi prochain. En effet, Günther Steiner vient de confirmer que son équipe avait les pièces nécessaires à la reconstruction totale de la F1 de Romain Grosjean.

"Nous avons suffisamment de pièces de rechange, même avec notre budget modeste. Nous devons reconstruire la deuxième voiture, mais il y a suffisamment de pièces pour cela. si quelque chose comme ça se reproduisait la semaine prochaine, nous aurions un problème ...", a-t-il déclaré voilà quelques heures (source).

Reste maintenant à définir si le tricolore sera apte à prendre le volant et si oui, s'il aura le coeur à y retourner, qui plus est sur le même circuit (ou presque, car il sera modifié et plus rapide) que celui ayant entraîné son grave accident. Dans le cas où il ne serait pas à même de remonter dans sa voiture, plusieurs options seront étudiées. Outre les pilotes de réserve et d'essais que son Deletraz et Fittipaldi, la piste de Mick Schumacher (qui devrait remplacer Grosjean l'an prochain) paraît crédible. Voire, Mazepin, lui aussi pressenti pour la saison prochaine. Mais à priori, Steiner sait déjà ce qu'il ferait dans pareille situation.

Nico Hülkenberg, meilleur remplaçant possible ?

"Pour le moment, Romain est au volant. Et sinon, nous sommes prêts. Nous savons ce que nous ferions", a-t-il ainsi précisé.

Problème, tous ces pilotes courent également en F2 le même Week-end. Sachant que Schumacher se bat pour le titre...Alors, il resterait aussi la possibilité d'engager Nico Hülkenberg, remplacement de luxe déjà appelé cette année chez Racing Point. Un pilote rapide, fiable, qui serait capable de saisir une opportunité de points. Attendons toutefois que Romain communique sur sa propre situation et sur sa capacité -ou non- à piloter le week-end prochain.