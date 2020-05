C’est fait, la FIA a donc validé les nouveaux plafonds budgétaires, échelonnés sur plusieurs saisons, de même que les nouveaux règlements techniques et sportifs. Cela concerne en particulier l’aérodynamique et la façon dont les équipes vont pouvoir agir sur cet aspect, avec des mesures destinées à rééquilibrer les chances. Sur le papier, cela reste prometteur. Reste à voir ce que cela donnera dans les faits.

Formule 1 enfin l’égalité des chances ?

Voilà qui est entériné ! Les nouveaux plafonds budgétaires vont donc entrer dans le jeu à partir de la saison prochaine selon le modèle suivant; 145 millions de dollars par année en 2021, puis 140 millions en 2022 et enfin 135 millions entre 2023 et 2025. Avec cette mesure, la IA espère maximiser les chances de conserver les écuries en difficulté actuellement, tout en attirant de nouvelles équipes et constructeurs.

Côté technique, l’aménagement le plus conséquent concernera l’aérodynamique et en particulier, les souffleries des Team. Car désormais, les meilleures formations seront pénalisées quant à l’exploitation de cette technologie. Ces pénalités se feront selon l’ordre du classement des constructeurs. Ainsi, le champion ne pourra utiliser que 90% des capacités de soufflerie (en temps passé à l’intérieur), chiffre qui augmentera jusqu’au dernier du classement, qui aura la possibilité d’exploiter à 112,5% ces données. Voilà pour 2021 mais au-delà, ces restrictions seront encore plus importantes à savoir, 70% pour le champion et 115% pour le dernier.

Concernant la saison prochaine, le gel des F1 évoqué est également confirmé et précisé : « Cette liste comprend le châssis, la boîte de vitesses, un certain nombre de composants mécaniques ainsi que les structures de crash »

Voici le reste des mesures annoncées :