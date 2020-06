F1 : la flèche d’argent devient la « black arrow » chez Mercedes

Nous connaissions déjà la silver arrow (flèche d’argent) de Mercedes et bien il faudra nous faire, désormais, à la « black arrow ». En effet, afin d’afficher publiquement son soutien envers la diversité et le mouvement « black lives matter », l’écurie de Formule 1 de la firme allemande a changé de livrée.

Mercedes : une livrée du plus bel effet, pour toute la saison 2020

C’est donc une livrée noire, du plus bel effet, qui prendra place sur la grille de départ du Grand-Prix d’Autriche de F1, cette année. Et pas uniquement puisque cette nouvelle teinte sera conservée sur l’ensemble de la saison. Ainsi, Mercedes évoque une « promesse d’améliorer la diversité de notre équipe et de notre sport, et de signal de l’engagement de l’équipe à combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes ».

Toto Wolff, Team Principal de Mercedes en Formule 1 ajoute « Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans notre société, dans notre sport ni dans notre écurie : c’est quelque chose à quoi nous croyons fermement chez Mercedes. Cependant, avoir les bonnes convictions et le bon état d’esprit ne suffit pas si nous restons silencieux. Nous souhaitons utiliser notre voix et notre plateforme mondiale pour défendre le respect et l’égalité. Les Flèches d’Argent courront en noir pendant l’intégralité de la saison 2020 afin de montrer notre engagement pour davantage de diversité dans notre équipe et notre sport. »

« Nous n’allons pas nous dérober devant nos faiblesses dans ce domaine, ni devant le progrès qu’il nous reste à faire. Par cette livrée, nous promettons publiquement d’agir. Nous comptons trouver et attirer les plus grands talents provenant d’horizons aussi divers que possible et tracer un chemin qui leur permette d’atteindre notre sport, afin de bâtir une équipe plus forte et plus diverse à l’avenir. Je souhaite profiter de cette opportunité pour remercier notre compagnie mère Mercedes-Benz et notre famille de partenaires, qui soutiennent et encouragent cette initiative.