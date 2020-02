F1 – La Mercedes W11 présentée en direct à 10H30 ici-même !

C’est à 10H30 précise que Mercedes va présenter sa nouvelle monoplace, la W11, en présence de Toto Wolff et de ses pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Ainsi, après la diffusion des images (ici), l’écurie allemande procédera au shakedown en live. Pour suivre l’événement, c’est juste en-dessous, via le lecteur vidéo partagé par Mercedes.