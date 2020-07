F1 : Les 2 G.P à Silverstone ne seront pas traités de la même manière

C’est de pneumatiques, qu’il est question. En effet, Pirelli Motorsport a récemment dévoilé ses choix de gommes, quant aux deux Grand-Prix de Formule 1 qui auront lieu à Silverstone. Aussi, assez étonnamment, ces deux épreuves ne bénéficieront pas des mêmes choix. L’objectif plus ou moins avoué étant d’injecter un élément inconnu lors de la course numéro 2, pour éviter un copié-collé en termes de performances.

Silverstone : plus de tendresse en course 2

Pour le Grand-Prix de Grande Bretagne de F1, Pirelli Motorsport a opté pour la sécurité. Effectivement, les choix de pneumatiques y seront identiques à ceux de l’an passé à savoir; des pneus C1, C2 et C3. Les mélanges les plus durs. En revanche, pour le G.P des 70 ans, ce sera les C2, les C3 et les C4. Une gomme plus tendre, donc, qui fera ses débuts sur cette piste de Silverstone. Qui ce choix avantagera-t-il ? Telle est la question. Mais il sera intéressant de comparer les performances de chaque équipe et pilote, d’une course à l’autre.

« Avec deux courses au même endroit, sur une piste que les équipes connaissent bien, il était important d’essayer d’injecter un élément supplémentaire pour la deuxième course, c’est pourquoi nous allons passons une étape en tendres, pour le Grand Prix du 70e anniversaire. La première nomination est celle que nous avions l’année dernière, qui devrait en gros créer entre un et deux arrêts aux stands. Pour la deuxième course, en fonction de la stratégie de chaque pilote, nous pourrions voir principalement deux arrêts.

Obtenir des données sur la C4, qui fera face à un très gros défi à Silverstone, sera la clé de la deuxième course, alors que les équipes auront évidemment déjà de nombreuses informations sur les C2 et c3. Silverstone se caractérise par de fortes charges latérales qui mettent beaucoup d’énergie à travers les pneus, il sera donc particulièrement important d’éviter la surchauffe et de gérer la dégradation. Enfin, nos pneus 2021 seront validés lors d’un test d’une demi-heure à Silverstone avec toutes les équipes, il y a donc de quoi se concentrer tout au long de ces deux week-ends »

Autre information révélée par Mario Isola (ci-dessus), le fait que 30 minutes d’essais libres seront consacrés à la validation des gommes qui seront utilisées la saison prochaine.