F1 : les deux Ferrari recalées, plus mauvaise qualif de l’histoire de la Scuderia

Alors que la qualification se déroule actuellement, nous savons d’ores et déjà que les Ferrari ne disputeront pas la pole position. Qualifiés seulement 13ème et 17ème, Charles Leclerc et Sebastian Vettel enregistrent la plus mauvaise qualification de l’histoire de cette équipe, sur le circuit de Monza. Pourtant, la Direction n’a pas prévu de changer quoi que ce soit, pour le moment. Rendez-vous dans une dizaine de minutes avec les résultats de ces qualifications.

Our final ten progress to the pole position shootout Bottas re-breaks the track record 😱#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/yOvT7bwvr9 — Formula 1 (@F1) September 5, 2020