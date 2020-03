F1 : les transferts existent aussi en eSport, Kiefer chez Red Bull !

Et oui, en cette période « morte » en Formule 1 « réelle », c’est côté compétitions esport que le jeu des chaises musicales s’active. Ainsi, un ex-pilote Racing Point F1 eSports vient de signer chez Red Bull Racing eSports. Il s’agit du jeune allemand Marcel Kiefer, âgé de 21 ans et qui a débuté sa carrière en 2017. Classé 5ème en 2018, il a terminé 6ème du championnat esport F1 2019, l’an passé.

Red Bull Racing recrute Marcel Kiefer

Red Bull Racing Esports est heureux d’annoncer que Marcel Kiefer courra pour l’équipe au cours de la saison 2020. Marcel a terminé sixième du Championnat F1 Esports de l’année dernière et a remporté sa première victoire à Silverstone. L’Allemand de 21 ans, qui a terminé cinquième du championnat 2018, a atteint les demi-finales en 2017 et devrait être une menace aux côtés de ses coéquipiers cette année.

Marcel a commenté: «C’est un immense plaisir pour moi de rejoindre les champions du monde en titre de F1 Esports. Les performances sur et hors piste de l’équipe sont exceptionnelles dans le monde réel et virtuel, ce qui me rend très fier de représenter cette prestigieuse équipe. Mon objectif personnel pour 2020 est de me battre pour les titres d’équipe et de pilotes. La saison dernière, j’ai montré que j’avais la capacité de gagner et je suis convaincu que je serai en mesure de libérer tout mon potentiel au sein de la famille Red Bull. »