F1 – Lewis Hamilton pilote du jour après une victoire…qui fera date !

Depuis la mise en place du statut de « pilote du jour » (attribué par les fans, après votes), Lewis Hamilton n’a pas souvent hérité de ce « prix », purement honorifique. En effet, c’est régulièrement Max Verstappen qui est récompensé, généralement de manière logique. Mais dimanche dernier, en Grande Bretagne, c’est l’Anglais qui a été plébiscité.

Il aurait sans doute été injuste que Lewis Hamilton ne soit pas honoré par les fans, à l’issue du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 2020. Car, alors qu’il était largement en tête, l’intéressé a subi une crevaison, dans l’ultime tour. Terminant la course sur trois roues, l’intéressé est pourtant parvenu à conserver un rythme élevé, sans la moindre incursion dans l’herbe, afin de ne pas se faire coiffer au poteau par Max Verstappen. Une fin de course haletante qui fera certainement date, dans l’histoire de la Formule 1.

Alors, bien sûr, certains considéreront sans doute qu’il s’agit avant-tout d’une chance astronomique. Néanmoins, à bien y regarder, les très grands champions (Schumacher notamment) ont souvent bénéficié de ce facteur « réussite », paramètre qui s’attire aussi, à la faveur d’un mental particulièrement fort. Et visiblement, Lewis Hamilton est de cette trempe. Si certains en doutaient encore…

Et histoire d’entrer encore un peu plus dans l’histoire, le no44 aura la possibilité d’égaler un record de Michael Schumacher lors de la prochaine épreuve à savoir, celui du nombre de podiums. Puis, après celui-ci, c’est le record de victoires en F1 qui sera quasiment en point de mire, pour le Britannique. Une marque qui sera battue et, sans doute, améliorée, cette année encore.

Today was intense! But it’s a day i’ll remember forever 🏆

Thank you all so much for your positive energy 🙌🏾#EndRacism #justiceforbreonnataylor pic.twitter.com/Y0dp9sjqwO

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2020