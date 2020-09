F1 – Mattia Binotto (Ferrari) réclame « patience et stabilité. »

Que cela doit être compliqué, actuellement, d’être dans la peau de Mattia Binotto. Car c’est clairement lui et lui seul, qui est pointé du doigt, en ce moment. La Scuderia traverse une crise importante, comme jamais Marizio Arrivabene n’en avait vécue. Au point que certains se demandent si l’échec de Ferrari n’est, finalement pas, consécutif au départ de l’ex Team Principal de l’équipe italienne.

Binotto : des objectifs en Formule 1 sur le moyen terme

Toujours est-il que, désormais, Ferrari doit faire avec son nouveau meneur. Et alors que son prédécesseur avec remis la Scuderia sur les bons rails, Binotto, lui, tarde à convaincre. Aussi, ses seuls véritables lauriers, acquis l’an passé, l’ont été avec une monoplace -ou plutôt, un moteur- visiblement illégal. Entre-temps, le bloc en question a probablement subi une sanction (en lien avec l’accord secret passé entre la FIA et Ferrari) le réduisant au rang qui était celui de Honda il y a quelques années. C’est à dire bon dernier et loin du compte en vitesse de pointe…

Et puis, il y a aussi la mauvaise gestion de Sebastian Vettel, tant humainement qu’en matière de communication, autour du non-renouvellement du contrat de l’Allemand. Même l’engagement de Carlos Sainz suscite polémique ou encore, le fait de tout miser sur Charles Leclerc, qui n’a pas encore prouvé être LE meneur dont l’écurie avait besoin. Après les Schumacher, Alonso et autre Vettel. Pourtant, Mattia Binotto reste calme dans cette tempête. Voire, serein. L’Italien fixe, ainsi, des objectifs à moyen terme. Lesquels ne seront probablement pas, eux non-plus, très populaires :

« Combien de temps cela prendra-t-il ? Je crois que si l’on regarde tous les cycles victorieux, ça prend toujours de nombreuses années. Il n’y a pas de solution miracle en F1. Il faut de la patience et de la stabilité. Le moteur est gelé cette saison, donc nous ne pouvons rien faire là-dessus. Nous le développons pour la saison prochaine et il progresse bien au banc d’essai actuellement. Concernant la voiture, il y a des restrictions, alors quel est notre projet ? Le plan principal est de se concentrer sur les prochaines saisons, pas seulement 2021 mais aussi 2022. Pour bien faire la saison prochaine, nous devons aussi essayer de comprendre quelles sont les faiblesses aujourd’hui, afin de faire en sorte de les corriger. »

Reste à déterminer sur le grand patron et surtout, les tifosis, accepteront une période de disette si longue…