F1 – Meilleurs tours : 1 point de plus pour Lewis Hamilton

En marge de cet inédit podium composé du trio Gasly-Sainz-Stroll à Monza, le Grand-Prix d’Italie de Formule 1 2020 a aussi été marqué par la remontée de Lewis Hamilton. Reparti bon dernier après avoir observé son stop and go (pour avoir pénétré dans la voie des stands, alors qu’elle était fermée), le Britannique revenait tout de même au septième rang. Le tout en signant le meilleur tour en course, pour un total de 7 points marqués. Face aux 10 récolté par Valtteri Bottas. Voici le classement complet de ces records du tour, démontrant par ailleurs les difficultés rencontrées par la Mercedes no77, dont le rythme était étonnamment lent, en Italie.

Lewis Hamilton – 1’22.746

Carlos Sainz Jr. – 1’23.882

Lance Stroll – 1’23.897

Daniel Ricciardo – 1’23.898

Valtteri Bottas – 1’23.961

Pierre Gasly – 1’24.037

Lando Norris – 1’24.232

Sergio Pérez – 1’24.336

George Russell – 1’24.421

Daniil Kvyat – 1’24.479

Esteban Ocon – 1’24.490

Romain Grosjean – 1’24.785

Kimi Räikkönen – 1’24.835

Antonio Giovinazzi – 1’24.856

Alexander Albon – 1’24.926

Nicholas Latifi – 1’24.999

Max Verstappen – 1’25.539

Kevin Magnussen – 1’25.787

Charles Leclerc – 1’26.026

Sebastian Vettel – 1’27.107

A noter que c’est, fort logiquement, Pierre Gasly qui a été élu pilote du jour par les internautes, à l’issue du Grand-Prix d’Italie 2020.