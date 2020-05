F1 Mobile Racing mis à jour, les livrées 2020 dans le jeu

Si F1 2019 et bientôt, F1 2020 de Codemasters monopolisent toute l’attention des médias, il ne faut pas oublier qu’une autre version officielle du jeu de Formule 1 existe. En effet, sur mobile et tablette, F1 Mobile Racing oeuvre depuis un certain temps également. Selon un principe différent puisque ce dernier, au lieu de voir débouler un nouveau jeu chaque année, est simplement mis à jour…

Les F1 2020 dans F1 Mobile Racing

Et justement, le titre en question vient d’accueillir une mise à jour. Le but, proposer les livrées 2020 des Formule 1 aux joueurs. Ainsi, le jeu sous licence officielle sera le premier du marché à profiter de ces monoplaces de nouvelle génération. Alors, si vous souhaitez vous rendre compte par vous-même du rendu, il vous suffit de vous rendre sur Google Play ou App Store afin de télécharger le jeu gratuitement.

Et pour les autres, rappelons que le très très prometteur F1 2020 fera ses débuts sur PC et consoles au mois de juillet prochain soit, quasiment, au même moment que la reprise du championnat réel, en Autriche. Bien sûr, notre équipe vous proposera un test complet de cette nouvelle version de la simulation de Formule 1. A suivre…Place aux images de cette version mobile mise à jour.