F1 – Nico Hülkenberg, un retour (au sommet) remarqué sur la grille de départ

Alors qu’il avait été appelé sur le fil pour remplacer son ex-coéquipier, Sergio Perez, Nico Hülkenberg a rendu une copie parfaite, samedi dernier, en qualifications. En effet, sur le circuit de Silverstone, l’Allemand s’est offert une splendide 3ème place. Derrière les Mercedes mais devant tout le reste du peloton. Un statut de « meilleur des autres » qui va peut-être changer son avenir à court terme…

Nico Hülkenberg : l’heure du retour à temps plein ?

Si certains doutaient encore des qualités de pilote de Nico Hülkenberg, sa performance d’hier devrait faire changer d’avis pas mal de monde. Alors, certes, sa Racing Point est certainement la meilleure monoplace du plateau sur un tour, après la Mercedes, à Silverstone. N’empêche, revenir en ayant loupé les essais hivernaux, après plusieurs Grand-Prix d’absence et, pour son second week-end, décrocher la 3e place sur la grille…il fallait le faire !

every day new excitement here at Silverstone 🤠 P3 in Quali!! thanks to the boys for making me feel at home.. big fight ahead tmrw! 👊🏼 #F170 pic.twitter.com/zc5R9reAI2 — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) August 8, 2020

« Ce week-end, je me sens évidemment bien mieux dans la voiture, plus préparé. Les qualifications sont toujours compliquées. En Q2, je me suis un peu rendu la vie difficile et j’ai eu un peu peur d’avoir endommagé la voiture, et ensuite oui, en Q3, c’était juste tête baissée, plein gaz, j’ai donné tout ce que j’avais. Un peu surpris, honnêtement, de me tenir ici, mais évidemment un grand sourire sur mon visage, mais aussi, oui, beaucoup de respect pour la course de demain ».

Ainsi, comme Ricciardo et Renault, Nico peut viser le podium aujourd’hui. C’est tout le mal que nous lui souhaitons, en vue de régler définitivement son retour en Formule 1, chose qui serait amplement méritée…